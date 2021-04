Nuo vėžio mirė serialo „Peaky Blinders“ ir filmų apie Harį Poterį žvaigždė

Jos sutuoktinis aktorius Damianas Lewisas (Deimianas Liujisas) sakė, kad H. McCrory po „didvyriškos kovos su vėžiu“ ramiai mirė namuose, „apgaubta draugų ir šeimos meilės“.

„Ji mirė taip, kaip gyveno. Bebaimiškai, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Lewisas. – Dieve, mes ją mylime ir žinome, kaip mums pasisekė, kad turėjome ją savo gyvenimuose. Ji taip ryškiai liepsnojo. Keliauk dabar, mažyte, į orą, ir ačiū tau.“

H. McCrory suvaidino nusikaltėlių šeimos matriarchę seriale „Peaky Blinders“ ir atliko Narcisos Smirdžiuvienės vaidmenį filmuose apie Harį Poterį.

Taip pat ji dukart sukūrė buvusio britų premjero Tony Blairo (Tonio Blero) žmonos Cherie (Šeri) vaidmenį – 2006-ųjų filme „Karalienė“ (The Queen) ir 2010-ųjų juostoje „The Special Relationship“ – ir suvaidino išgalvotą britų vidaus reikalų ministrę Kler Dovar 2012 metų bondiados filme „007 operacija Skyfall“ (007 Skyfall).

H. McCrory, gimusi 1968 metais Vakarų Londone, Padingtone, velsietės ir škotų kilmės tėvo šeimoje, buvo vyriausia iš trijų vaikų.

Ji lankė mokyklą pietryčių Anglijoje, o prieš aktorystės studijas Londono Dramos centre metus gyveno Italijoje.

Po studijų sekė ilga aktorės karjera, kurios metu ji atliko daugybę vaidmenų tiek televizijos, tiek kino ekrane, taip pat teatro scenoje.

H. McCrory ir D. Lewisas, vaidinęs amerikiečių seriale „Tėvynė“ (Homeland), susituokė 2007 metais. Jiedu susipažino vaidindami spektaklyje pagal Williamo Shakespeare'o (Viljamo Šekspyro) pjesę „Daug triukšmo dėl nieko“ (Much Ado About Nothing).