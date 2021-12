Niujorke „Sekso ir miesto“ spindesį pamačiusi K. Meschino: negalime patikėti, kaip pasisekė

Trečiadienį Niujorke įvyko serialo „Seksas ir miestas“ tęsinio „And Just Like That“ premjera. Renginys vyko Modernaus meno muziejuje (MoMA), o pozuojančias serialo įžymybes pavyko pamatyti ir Niujorke besilankančiai nuomonės formuotojai Karolinai Meschino.

Ji įspūdžiais pasidalijo instagrame.

„Šiek tiek negalime patikėti, kaip mums taip pasisekė. Jei taip nebūtume minutėmis sudėliojusios įvykių sekos, tai tikrai nebūtume patekusios. Norėjome trumpam su kolektyvu prastumti laiką iki vakarienės ir kur nors pasišildyti, dėl to nusprendėme važiuoti į muziejų. Tas muziejus, į kurį norėjome, buvo uždarytas, dėl to lėkėm į kitą. Spėjome apsižiūrėti ir kažkuriuo metu per garsiakalbius paskelbė, kad turi užsidaryti ir prašo išeiti, o išeinant, aišku, mes nepraleidome pro akis, kad statomos fotosienelės „Sekso ir miesto“ premjerai. Dar pagalvojome kaip faina, tikriausiai artimiausiu metu bus renginys su visas aktoriais! Sėdom į taksi, per kamščius visą laiką prakalbėjome, kokia svajonė būtų aktorius pamatyti gyvai! Pradėjau gūglinti, koks čia įvykis, o jis, pasirodo, šiandien. Aišku, internete lokacijos niekur nebuvo parašyta (bet mes jau ją žinojome), buvo skelbiama tik tiesioginės transliacijos pradžia. Tai, aišku, apsukom taksi, per kamščius važiavom atgal, – pasakojo K. Meschino. – Jei minute vėliau būtume atvažiavusios, nieko nebūtume radusios, nes visą priekinį įėjimą užtvėrė juodomis širmomis, o mes, užmezgusios pokalbį su paparacais, pro garažus nusekėm iš paskos laukti prie galinio įėjimo, kur vyko visas veiksmas ir buvo tik spaudos atstovai. Prisijuokėm, susibendravome su visas, gerai pašalom kažkiek ten valandų, bet buvome vienos iš gal dešimties ištikimiausių gerbėjų, kurie irgi turėjo galimybę pamatyti jas iš arti!!! Aaaaaa!“

„HBO Max“ seriale „And Just Like That“ pasirodys mėgstamos veikėjos Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs ir Charlotte York. Į brandesnį amžių įžengusios draugės ir toliau ieškos atsakymų į meilės, draugystės ir kitus klausimus.