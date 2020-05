Naujosios Zelandijos režisierius T. Waititi kurs naująjį „Žvaigždžių karų“ filmą

T. Waititi pastaraisiais metais dalyvavo nepriklausomo kino projektuose, taip pat prisidėjo kuriant komercinės sėkmės sulaukusias Holivudo juostas. Jis režisavo „Marvel“ hitą apie superherojus „Toras: Ragnarokas“ (Thor: Ragnarok), o 2017 metais pelnė „Oskarą“ už satyrinę komediją apie nacius „Zuikis Džodžo“ (Jojo Rabbit).

Jis taip pat režisavo „Žvaigždžių karų“ mokslinės fantastikos pasauliui priklausančio populiaraus serialo „Mandaloriečio“ (The Mandalorian) pirmojo sezono finalą.

Šiuo metu nežinoma, kada galėtų įvykti naujojo „Žvaigždžių karų“ filmo premjera, bet pirmoji iš trijų juostų, kurias šiuo metu planuoja išleisti „Disney“, turėtų būti rodoma kino teatruose 2022 metų gruodį.

„Disney“ taip pat patvirtino pranešimus, kad viena iš serialo „Russian Doll“ režisierių Leslye Headland (Lesli Hedland) kurs naują serialą apie populiariosios sagos pasaulio įvykius. Tokia žinia buvo paskelbta gegužės 4-ąją, ypač svarbią „Žvaigždžių karų“ mėgėjams visame pasaulyje, nes ši data angliškai skamba panašiai kaip džedajų palinkėjimas „Tegul galia būna su jumis“ („May the Force be with you“).

„Headland rašys scenarijus, prodiusuos ir vadovaus kūrybinei vizijai seriale, papildysiančiame besiplečiantį „Žvaigždžių karų“ istorijų sąrašą „Disney“ vaizdo transliavimo platformoje, įskaitant „Mandalorietį“, kurio antrasis sezonas yra baigiamųjų darbų etape“, – skelbiama svetainėje StarWars.com.

Remiantis Holivudo industrijos pranešimais, L. Headland vaidybinis šou bus „moterų dominuojamas veiksmo trileris“, o „veiksmas vyks alternatyvioje įvykių sekoje, besiskiriančioje nuo įprastos „Žvaigždžių karų“ pasaulio chronologijos“.

„Mandalorietis“, kuriuo išskirtinis bruožas yra interneto sensacija pavirtęs mažylis Joda, pernai tapo internetinės televizijos platformos „Disney+" hitu, kurį pamėgo tiek kritikai, tiek žiūrovai.

Be to, platformai „Disney+" kuriami dar du vaidybiniai „Žvaigždžių karų“ serialai – apie džedajų Obi-Van Kenobį, kurį vėl vaidins Ewanas McGregoras (Evanas Makgregoras), taip pat apie įvykius, „Žvaigždžių karų“ chronologijoje esančius prieš vaizduojamus filme „Šelmis-1“ (Rogue One) – istorijos, nesusijusios su pagrindinių sagos veikėjų Skaivokerių šeima.

„Disney“ pristabdė būsimų „Žvaigždžių karų“ filmų leidimo procesą, o jos neseniai užsibaigusi naujoji trilogija surinko mažiau lėšų kino teatruose nei buvo tikėtasi, taip pat sulaukė nevienareikšmių kritikų atsiliepimų.

T. Waititi rašys savo „Žvaigždžių karų“ filmo scenarijų kartu su Krysty Wilson-Cairns (Kristi Vilson-Kerns), kuri buvo nominuota „Oskarui“ kaip Pirmojo pasaulinio karo epo „1917“ scenaristė.