Naujas „Eurovizijos“ startas – nauji lūkesčiai

Startavo 36 dalyviai

Tiek Ieva Stasiulevičiūtė, tiek G.Masalskis „Eurovizijos“ atrankas yra vedę ir anksčiau, tačiau su kitais scenos partneriais. Nepaisant to, šiam duetui jau yra tekę dirbti kartu.

„Su G.Masalskiu 2019-aisiais kartu teko įžiebti Kauno miesto eglutę, ir tai buvo be galo maloni patirtis ne tik dėl to, kad esu kaunietė, bet ir dėl to, kad Giedrius – eterio profesionalas. Visada labai vertinu kiekvieną galimybę išmokti kažko naujo, o iš tokių žmonių kaip Giedrius tikrai gali pasimokyti“, – sako I.Stasiulevičiūtė.

G.Masalskis taip pat tikina visiškai nesijaudinantis dėl judviejų eurovizinio vedėjų tandemo. „Esame dirbę kartu, Ieva turi daug patirties vedant laidas ir renginius, todėl neabejoju, kad viskas vyks sklandžiai“, – užtikrintai kalba jis.

Šiais metais paraiškas dalyvauti nacionalinėje atrankoje pateikė daugiau nei 50 dalyvių. Komisija jas vertino dviem etapais: pirmiausia komisija įvertino, ar pateiktos paraiškos atitinka taisyklių reikalavimus, o tik paskui vertino dainą. Iš viso „Pabandom iš naujo“ atrankose pasirodys 36 atlikėjai ir grupės, bus parodytos šešios laidos – trys atrankinės, du pusfinaliai ir finalas.

„Labai nuoširdžiai sakau, kad žaviuosi kiekvienu „Eurovizijos“ dalyviu: vienų – talentu, kitų – drąsa žengti į sceną ir nebijoti visų tų teisėjų prie TV ekranų. Išties „Eurovizija“ yra beprotiškai didelė jėga ir jos banga tave gali gerokai nublokšti, todėl labai svarbu mokėti plaukti“, – šypsosi I.Stasiulevičiūtė.

Tarp 36 dalyvių yra puikiai žinomų vardų, tokių kaip Erica Jennings, Monika Linkytė, Monika Liu, Ieva Zasimauskaitė, Lolita Zero, tačiau netrūksta ir kur kas mažiau girdėtų. G.Masalskis prisipažįsta kol kas neturįs favoritų, bet tikisi pamatyti ir išgirsti išties dėmesio vertų dainų ir atlikėjų. „Dalyvių sąraše yra naujų vardų, bet juos įvertinti bus galima tik po pasirodymų atrankose“, – priduria jis.

Užkrečiantis pavyzdys

Praėjusiais metais, kaip ir 2020-aisiais, nors tąkart dėl pandemijos tradicinė „Eurovizija“ ir neįvyko, „The Roop“ sulaukė didelio tautiečių palaikymo. Atrodo, kad negatyvių komentarų, kurių anksčiau netrūkdavo, buvo kur kas mažiau.

„Manau, kad tai tik įrodo, kokia didžiulė jėga yra muzika – kai ji patinka, pamiršti, kad esi tas lietuvis, kuris nežiūri televizoriaus, ir palaikai saviškius visa širdimi net dvejus metus iš eilės, – sako I.Stasiulevičiūtė. – „The Roop“ iš esmės šiek tiek sulaužė mūsų stereotipus. Taip, esame itin priekabūs ir kritiški, bet gal kaip mama savo vaikui – esi griežta, nes turi labai didelių lūkesčių. Labai linkiu, nesvarbu, kas šiemet nugalės, atsiriboti nuo gerų ar blogų žodžių, nes tiek vieni, tiek kiti gali mus sugadinti, bet tik ne tada, kai tiksliai žinome savo tikslą ir tvirtai į jį einame, nepaisant visų pakelės pagundų. O kiekvienam žiūrovui, kuris vertins pasirodymus, palinkėčiau išlikti ne tik kritiškam, bet ir žmogiškam.“

G.Masalskis atvirai džiaugiasi bendromis gerokai ūgtelėjusio piliečių pozityvumo – tiek vyresnių, tiek jaunesnių – tendencijomis. „Labai džiugu – gal taip yra, kad žmonės daugiau keliauja, gal ir dėl to, kad geriau gyvename. Tas pavyzdys, kuris buvo pernai ir kuris buvo tik koordinuotas, o ne kaip nors specialiai suorganizuotas, parodo, kad galime būti draugiški ir galime palaikyti savus, ir nebūtina džiaugtis, kai kaimyno tvartas dega, galima džiaugtis, kai mūsiškiams sekasi. Tikrai tikiu, kad jeigu atsiras dėmesio vertas kandidatas, mes tikrai visi palaikysime jį“, – tęsia jis.

Kasa prie ekrano

Abu nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos vedėjai puikiai pažįsta konkurso užkulisius ir sutartinai sako, kad projektas – išskirtinai kokybiškas.

„Jis yra ypač preciziškas. Aukščiausi kokybės standartai, kurie įpareigoja ne tik atlikėjus, bet ir vedėjus. Įtampa didelė, šou didelis, džiaugsmas būti to dalimi – dar didesnis. Žaviuosi kolegomis užsienyje, kurie kiekvienais metais „Eurovizijos“ scenoje stebina vis drąsesniais vedėjų pasirinkimais, jų dialogais, laisve scenoje. Jie tikrai ne mažesnis šou elementas nei kiekvienos šalies atstovai“, – įsitikinusi I.Stasiulevičiūtė.

Ji pati nepraleidžia „Eurovizijos“ transliacijų: „Įdomiausia yra atspėti finalų lyderius ir, žinoma, įvairovė atrankose. Labai tikiu, kad tai ir vėl bus puiki pramoga žiūrovams savaitgaliais, o apie tai, kas vyko, žmonės dar diskutuos ir susitikę pirmadienį darbe ar per dienos pietus.“

G.Masalskis ir jo artimųjų ratas turi savas „Eurovizijos“ žiūrėjimo tradicijas. „Susirenkame su draugais, vaikais – audringas vakaras būna, aptarinėjame visų šalių pasirodymus. Vieniems tas patinka, kitiems – anas, ir tai yra gerai, nes vis dėlto tai tikrai yra nacionalinis sportas. Iki tam tikro laiko, kol nematome balų, kol vyksta pasirodymų pakartojimai, mes balsuojame, ir tam, kad būtų daugiau azarto, į kasą dedame po porą eurų, – taip kažkas galiausiai laimi“, – dalijasi jis.

„The Roop“ labai palaikėme, sirgome už juos, bet tą vakarą tikslas buvo laimėti „banką“. Bandau prisiminti – nenoriu girtis, nesu 100 proc. tikras, bet man atrodo, kad praėjusiais metais balsavau už „Måneskin“, – minėdamas nugalėtojų grupės pavadinimą priduria G.Masalskis.

Pakylėta kartelė

„Eurovizijos“ finalas pateko į 2021-ųjų LRT žiūrimiausių laidų dešimtuką. I.Stasiulevičiūtė nesistebi. „Jūs tik pažiūrėkite į šį projektą – kaip galima jo nemėgti? – su šypsena veide retoriškai klausia ji. – Jame daug spalvų visomis prasmėmis, tiek emocijos, kad iš jo praktiškai būtų galima dar padaryti ir realybės šou mėnesį iki prasidedant nacionalinėms „Eurovizijos“ atrankoms kiekvienoje šalyje. Tie žmonės dirba, kuria, stato, tada griauna, tobulina, repetuoja, pavargsta, pratrūksta, konkuruoja, strateguoja, – tai daugiau emocijų, nei kai kurie patiria per visą savo gyvenimą!“

G.Masalskiui teko kalbėtis ir su konkurso rengėjais, kurie akcentuoja, kad per pastaruosius kelerius metus ant „Eurovizijos“ scenos išties mato daug teigiamų pokyčių.

„Eurovizijoje“, kaip ir visuose konkursuose, buvo daugybė etapų. „Ne vienas konkursas, sulaukęs ir finalinės pakopos, nusivažiuoja ir net tampa savo paties parodija. „Eurovizijoje“ irgi buvo visokių etapų, ir tokių, kai praktiškai egzistavo vien šou, o ne dainavimas, ir tada lietuviai tikrai negalėjo laimėti, nes mes vis dėlto orientuojamės į dainą, į patį kūrinį“, – sako G.Masalskis.

„Dabar kokybė labai pagerėjo. Aš manau, kad ir lietuviai, ir visi kiti, kurie žiūri „Euroviziją“, suprato, kad tai iš tikrųjų yra rimtas konkursas. Pakylėta kartelė šiemet pritrauks dar daugiau žiūrovų. Labai gerai, nes kad ir kaip vadintumėte šį šou – margaspalviu ar Balkanų, jis jau įgijo rimto, tarptautinio konkurso statusą. Tai labai geras ženklas „Eurovizijai“ ir labai didelis įdirbis tam, kad jis vyktų profesionaliai, būtų mėgstamas ir žiūrovų, ir atlikėjų“, – neabejoja jis.

LRT šiemet Lietuvos nacionalinės atrankos į šį konkursą dalyviams skirs 54 tūkst. eurų, neįskaitant mokesčių, paramą – ši suma bus padalyta maksimaliam 36 dalyvių skaičiui. Finansinis indėlis kiekvienam negali būti panaudotas kaip autorinis atlygis dainos autoriams, tai pinigai, kurie turi būti panaudoti fonogramai ir sceniniam įvaizdžiui kurti.