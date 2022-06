Nauja Lady Gagos daina turi dvigubą prasmę: ji ne tik apie meilę

Filme „Asai“ nuskambėjusios dainos – Kenny Loggins „Danger Zone“, Berlin „Take My Breath Away“ ir The Righteous Brothers daina „You’ve Lost That Lovin’ Feeling“ – tapo kino hito sinonimais. Taigi tęsinyje „Asas Maverikas“ (angl. „Top Gun: Maverick“) buvo svarbu, kad atlikėjos Lady Gaga daina nenusileistų pirmtakams. Ir dabar paaiškėjo, kad ši daina turi dvigubą prasmę.

Lady Gaga parašė ir atliko pagrindinę filmo „Asas Maverikas“ dainą „Hold My Hand“ (liet. „Laikyk mano ranką“), kuri skamba filmo metu ir taip pat jau buvo įtraukta į pagrindinių kino apdovanojimų nominantų sąrašą. Dainą sukūrė Harold Faltermeyer, Lady Gaga ir Hans Zimmer, o prodiusavo Lorne Balfe.

„Mes panaudojome šią dainą ne tik kai scena buvo susijusi su dviejų žmonių meile, bet ir kai buvo emocingas momentas, apimantis pasiaukojimą, kurį patiria šie pilotai“, – kalbėdamas apie Lady Gagos dainą pasidalijo prodiuseris Lorne Balfe. „Meilė skrydžiui visada buvo viena iš pagrindinių prasmių, apie kurią galvojome. Pirmosios sekos pabaigoje, kai Maverikas [akt. Tom Cruise personažas] mėgina įveikti greičio rekordą, daina simbolizuoja meilę skrydžiui.“

Kompozitorius L. Balfe, ankščiau dirbęs su naujausiais „Neįmanoma misija“ (angl. „Mission: Impossible“) franšizės filmais ir „Mavel“ kino visatos filmu „Juodoji našlė“ (angl. „Black Widow“), atskleidė, kad Lady Gagos daina buvo įgyvendinta kaip „turinti įvairias reikšmes filme“.

„Viena vertus, tai daina apie romantišką meilę, kita vertus, apie skrydžio aistrą ir meilę, kurią jaučia pilotai“, – teigia kompozitorius.

Lady Gaga – „Hold My Hand“

Pasak Lady Gagos, kuri dar balandį asmeninėje socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje pasidalijo, kad praleido daug laiko ją „tobulindama“, emocinga baladė buvo parašyta per daugelį metų. Ji vadina dainą „meilės laišku sunkų laikotarpį išgyvenančiam pasauliui“.

Kai filmo „Asas Maverikas“ žvaigždė Tom Cruise pirmąkart išgirdo kūrinį, aktorius iškart nusiramino, kad tęsinys nenusileis originalaus filmo garso takeliui.

Apie kultinio filmo „Asai“ tęsinį „Asas Maverikas“ pirmąkart prabilta 2015-aisiais, tad franšizės gerbėjams reikėjo laukti viso net 35-erius metus, kad į kino ekranus sugrįžęs Maverikas primintų, kad mums visiems reikia tik greičio!