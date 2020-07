Nauja kelionių po Lietuvą laida atskleis nepažintas šalies vietas

„Tiesą sakant, jei iš tikrųjų žinotume, kokių įdomių, gražių ir nepaprastų vietų yra Lietuvoje, kažin, ar keliautume svetur. Na, o dabar pati gamta taip sudėliojo, kad šiais metais atsigręžtume į mūsų šalį ir pamatytume tai, ko nematėme! Safari parkas ne Afrikoje, o Anykščiuose, jurtų kaimas ne tolimojoje Baškirijoje, o Kelmėje, nepakartojamo grožio kopos net ne Nidoje, o... Rūdininkuose! Sąrašą galime pildyti iki paryčių, bet, kaip sakoma, geriau vieną kartą pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti. Taupydama jūsų laiką, ieškant įdomių objektų interneto platybėse, mūsų laida „Sveiki atvykę“ ateina į pagalbą“, – pasakoja projekto vedėjas, kelionių ekspertas bei žurnalistas Žygimantas Barysas.

Pasak vaikino, jis džiaugiasi, kad gyvenimas padiktavo savo įvykių tėkmę, nors Žygio planai buvo visai kitokie: „Tiesą pasakius, šiemet Lietuvoje planavau būti tik retkarčiais. Iš 12 mėnesių net 10 turėjau leisti ne gimtinėje, o Balio saloje, Amerikoje ar Karibuose. Tačiau pandemija pristabdė šiuos planus ir netikėtai užstrigau Lietuvoje. Ir, žinote, nė kiek dėl to nesigailiu. Turbūt niekas nenutinka veltui. Pagaliau galiu suderinti du savo gabumus: kelionių organizavimą, įdomių vietų tyrinėjimą ir žurnalistiką. Be to, daugiau laiko galiu praleisti mūsų nuostabioje Lietuvoje“, – džiaugiasi laidos vedėjas, kelionių žurnalistas Ž. Barysas.

Ž. Barysas su kūrybine laidos „Sveiki atvykę“ komanda naršys Lietuvą, ieškos įdomiausių vietų, kurias parodys projekto žiūrovams. „Tyrinėsime viską: įdomius ar net keistus objektus, ieškosime skaniausių vietų pavalgyti ar pasidaryti gražiausią asmenukę. Būsime tarsi virtualūs kelionių gidai, padedantys lietuviams geriau pažinti savo kraštą ir, žinoma, pailsėti“, – pasakoja laidos vedėjas.

Laida TV3 eteryje debiutuoja rugpjūčio 1-ąją ir bus rodoma šeštadieniais, 9 val. ryto.