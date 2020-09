Mokslininkė: žmonės klysta sakydami, kad už pinigus laimės nenusipirksi

„Žmonės klysta sakydami, kad už pinigus laimės nenupirksi – tikrai nupirksi! Pinigai – tai galimybės. Jei tu kasdien galvoji už ką pavalgyti ir kaip sumokėti komunalinių patarnavimų mokesčius, laimingas nebūsi. Yra suskaičiuota, kad laimės jausmas kyla tol, kol uždirbti 100 tūkst. eurų per metus. Po to papildomi dešimt tūkstančių tiek laimės nebeteikia, nes jau gali leisti sau beveik viską“, – tyrimų rezultatais laidoje „Bus visko“ šį antradienio vakarą 20 val. per LNK dalysis mokslininkė.

Agnė išgarsėjo visame pasaulyje atlikdama temperatūrų eksperimentą, kurio metu penki šimtai žmonių vieną valandą sprendė įvairias logines bei matematines užduotis prie skirtingų kambario temperatūrų. Eksperimentas parodė, kad moterys ir vyrai temperatūra jaučia skirtingai. Moterys prie aukštesnės temperatūros tampa kur kas produktyvesnės, tuo metu vyrų produktyvumas stipriai nenukenčia.

„JAV biuruose oro kondicionierius dažniausiai nustatytas ant 18 laipsnių. Paskelbus tyrimo rezultatus moterys man dėkojo. „Washington Post“ žurnalistė guodėsi, kad visą laiką jautėsi tarsi dirbdama mėsos fabrike. Žmonės masiškai rodė tyrimo rezultatus savo darbdaviams ir šie atsižvelgė. Įmonės kasmet stengiasi bandydami pakelti darbuotojų našumą, kuria bonusų sistemas, o pakėlę dviem laipsniais temperatūrą, nesunkiai gavo 10 proc. didesnį produktyvumą“, – tyrimo rezultatais dalinasi Agnė.

Laidoje „Bus visko“ Agnė juokiasi, kad mokslinių darbų rezultatai paprastai įdomūs tik patiems mokslininkams, todėl pasaulinės žiniasklaidos dėmesys buvo didelis pasiekimas. Po temperatūrų eksperimento žurnalistai ėmė domėtis ir kitais eksperimentais, kurie įrodė, kad skirtumai tarp vyrų ir moterų išties egzistuoja. Pasirodo, vyrai kur kas labiau linkę konkuruoti, jie mėgsta riziką ir yra didesni... melagiai!

„Keliaudama po pasaulį atlieku eksperimentą su kauliuku. Išritus vienetą, gauna vieną eurą, išritus dvejetą – du, trejetą – tris ir t. t. Žmogus rita kauliuką be galimybės būti pričiuptam meluojant. Pagal matematinę tikimybių teoriją vienetų ir šešetų turėtų išristi panašiai, tačiau vyrams aukštesni skaičiai krito gerokai dažniau“, – juokėsi moteris.

Didelės apimties eksperimentas parodė, kad žmonės meluoja nepriklausomai nuo to, kiek turi pinigų. Net ir visiškame skurde gyvenantys Indonezijos ūkininkai nemeluoja daugiau už Niujorko turtuolius. Tačiau atliktas eksperimentas su biržoje dirbančiais investuotojais parodė, kad žmones galima paskatinti meluoti primenant jiems, kokia svarbi yra sėkmė ir pinigai.

