Mirė pasaulinio garso kompozitorius, „Oskaro“ laureatas E. Morricone

E. Morricone mirė ligoninėje, kur buvo gydomas dėl šlaunikaulio lūžio, patirto parkritus, sakoma pranešimuose.

Kompozitorius yra sukūręs muziką apie 500 filmų, įskaitant režisieriaus Sergio Leone (Serdžo Leonės) 1966 metų vesterną „Geras, blogas ir bjaurus“ (The Good, the Bad and the Ugly), taip pat Quentino Tarantino (Kventino Tarantino) juostai „Grėsmingasis aštuonetas“ (The Hateful Eight), 2016 metais atnešusiai jam „Oskarą“.

Jo advokatas ir šeimos draugas Giorgio Assuma (Džordžas Asuma) nurodė, kad E. Morricone „mirė liepos 6-ąją anksti ryte, guodžiamas savo tikėjimo“.

Jis išliko „visiškai šviesaus proto ir itin orus iki pat galo“, sakoma pranešime.

Italijos sveikatos apsaugos ministras Roberto Speranza (Robertas Speranca) per tviterį parašė: „Sudie, maestro – ir ačiū jums už emocijas, kurių mums suteikėte.“

Sudie, maestro – ir ačiū jums už emocijas, kurių mums suteikėte.

Romoje gimęs trimitininko sūnus iki 2016 metų buvo mažiausiai penkis kartus nominuotas JAV Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimams, ir daugelis piktinosi, kad jo didis talentas nebuvo pagerbtas šiuo prestižiniu apdovanojimu anksčiau. 2007 metais kompozitoriui buvo įteiktas „Oskaras“ už viso gyvenimo pasiekimus.

E. Morricone pretendavo į „Oskarą“ už muziką filmams „Rojaus dienos“ („Days of Heaven“, 1978), „Misija“ („The Mission“,1986), „Neliečiamieji“ („The Untouchables“, 1987), „Bagsis“ („Bugsy“, 1991) ir „Malena“ (2000).

Visuomenei E. Morricone kūryba daugiausiai siejasi su S. Leone vesternais, kuriuose vaidino Clintas Eastwoodas (Klintas Istvudas), bet daugelis kino kritikų jo pagrindiniu šedevru laiko garso takelį režisieriaus Roland'o Joffe (Rolano Žofė) filmui „Misija“ apie XVIII amžiaus ispanų jėzuitus.