Mirė legendinė dainininkė T. Turner

Anot jo, T. Turner mirė antradienį, po ilgos ligos, savo namuose Kiusnachte netoli Ciuricho, Šveicarijoje. Prieš dešimtmetį ji tapo Šveicarijos piliete.



Viena populiariausių visų laikų dainininkių kartu su vyru Ike Turneriu (Ike Terneriu) septintajame ir aštuntajame XX amžiaus dešimtmečiuose įrašė daugybę hitų ir surengė daug gyvų pasirodymų, išgyveno siaubingą santuoką ir sulaukusi vidutinio amžiaus triumfavo su muzikos topų viršūnėse atsidūrusia daina „What's Love Got to Do With It“.

Tina Turner, kurios tikrasis vardas yra Anna Mae Bullock, gimė Natbuše, Tenesio valstijoje. Ji gimė Floydo ir Zelmos Bullockų šeimoje.

T.Turner savo karjerą pradėjo šeštajame dešimtmetyje.

Dainininkės įrašai pasaulyje buvo parduoti daugiau nei 100 milijonų egzempliorių tiražu. Amerikietė suvadino keliuose kino filmuose. 1993-aisiais metais buvo sukurtas populiarus filmas pagal jos autobiografinę knygą.

2009 m. T. Turner baigė karjerą, taip paminėdama muzikinės veiklos 50-metį.