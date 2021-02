Mirė JAV pornografijos magnatas L. Flyntas

„Jis mirė ramiai, miegodamas, medicinos centre „Cedars-Sinai“, šalia esant žmonai Liz ir dukrai Theresai (Terezai)“, – pareiškime naujienų agentūrai AFP nurodė Minda Gowen (Minda Gouven).

L. Flyntas mirė „dėl neseniai staiga užklupusios ligos“, sakoma pareiškime, kuriame tikslesnė mirties priežastis nenurodoma. Įvairios JAV žiniasklaidos priemonės pranešė, kad L. Flyntas mirė dėl širdies ligos.

L. Flyntas, vadindavęs save „širdį turinčiu prekiautoju nešvankybėmis“, pakilo iš didelio skurdo ir vadovavo didžiulei pramogų suaugusiesiems imperijai.

Larry Flyntas, Scanpix nuotr.

Pirmąjį „Hustler“ numerį jis išleido 1974-aisiais. Žurnalas buvo sumanytas kaip primityvesnis, atviresnis tokių leidinių kaip „Playboy“ analogas. Pardavimas staigiai išaugo po metų, kai jame buvo išspausdinta nuogos, per atostogas besideginančios buvusios prezidentienės Jacqueline Kennedy Onassis (Žaklin Kenedi Onasis) nuotrauka, ir L. Flyntas susižėrė savo pirmąjį milijoną.

Jo verslo imperija augo ir apėmė dešimtis žurnalų, internetinių pornografijos svetainių, klubų ir kazino.

1978-aisiais L. Flyntas buvo paralyžiuotas nuo juosmens žemyn, kai jį pašovė vienas baltųjų viršenybės šalininkas, pasipiktinęs skirtingų rasių atstovų sekso nuotraukomis „Hustler“. Šis sužeidimas nulėmė, kad L. Flyntas su pertraukomis buvo priklausomas nuo skausmą malšinančių vaistų.

L. Flynto imperija buvo vertinama 100–500 mln. dolerių (82,5–412 mln. eurų).

Jis taip pat kovodavo už žodžio laisvę ir buvo įtrauktas į 1988 metais Aukščiausiojo Teismo nagrinėtą bylą „Hustler“ prieš Jerry Falwellą (Džerį Folvelą), kai buvo priimtas sprendimas, kad JAV konstitucija gina rašytojus ir menininkus, pašiepiančius viešas figūras.

Šioje byloje buvo panaikintas sprendimas, kad L. Flyntas turi sumokėti 200 tūkst. dolerių (165 tūkst. eurų) kompensaciją už šmeižtą, sukėlusį „emocines kančias“ konservatyviam JAV televizijos pamokslininkui J. Falwellui.

Byla buvo susijusi su „Hustler“ išspausdinta parodija, kurioje užsiminta, kad J. Falwellas pirmus savo lytinius santykius turėjo su motina išvietėje kieme.

Ši byla Aukščiausiajame Teisme ir L. Flynto gyvenimas buvo įamžinti 1996 metų Holivudo filme „Visuomenė prieš Larį Flintą“ (The People vs. Larry Flynt). Šią juostą režisavo Milošas Formanas, o L. Flyntą suvaidino Woody Harrelsonas (Vudis Harelsonas).

„Turiu pripažinti, kad niekad nesu nusipirkęs žurnalo „Hustler“ ir, manau, niekada nenusipirksiu“, – rašė M. Formanas įvade L. Flynto 1996 metų autobiografijai „Netinkamas žmogus: mano, kaip pornografijos leidėjo, eksperto ir atstumtojo, gyvenimas“ (An Unseemly Man: My Life as a Pornographer, Pundit, and Social Outcast).

„Tačiau, kol gyvenu, visuomet žavėsiuosi Larry Flyntu: jo gyvenimu, jo drąsa ir atkaklumu“, – pridūrė M. Formanas.