Mirė JAV aktorius P. Fonda – pralaimėjo kovą su plaučių vėžiu

Aktoriui buvo 79 metai.

P. Fonda buvo kitos Holivudo žvaigždės – Henry Fondos (Henrio Fondos) sūnus ir aktyvistės bei aktorės Jane Fondos (Džein Fondos) brolis.

„Man labai liūdna... Šiomis paskutiniosiomis dienomis maloniai pabuvome vieni du. Jis išėjo juokdamasis“, – Jane rašo pranešime, gautame naujienų agentūros AFP.

P. Fonda buvo vienas iš 1969 metais išleisto „Nerūpestingo keliautojo“ scenarijaus autorių ir prodiuserių. Šiame filme jis vaidino kartu su juostos režisieriumi Dennisu Hopperiu (Denisu Hoperiu) ir jaunuoju Jacku Nicholsonu (Džeku Nikolsonu).

Milžiniškos sėkmės sulaukės filmas, pasakojantis apie du baikerius, keliaujančius po Amerikos pietvakarių platybes ir ieškančius laisvės, tapo kontrkultūros judėjimo kultine juosta.

Išleidus „Nerūpestingą keliautoją“ P. Fonda buvo nominuotas Kino akademijos apdovanojimui už geriausią originalų scenarijų, taip pat yra giriamas kaip vienas nepriklausomų kino kūrėjų bangos pradininkų.

„Nerūpestingas keliautojas“ vaizdavo hipių kultūros iškilimą, smerkė isteblišmentą ir šlovino laisvę. Peteris Fonda įkūnijo šias vertybes ir įdiegė jas ištisai kartai, - per „Twitter“ rašė filmo „Geri vyrukai“ aktorė Illeana Douglas (Ileana Daglas).

„Nepriklausomas kinas prasideda nuo „Nerūpestingo keliautojo“, – pabrėžė ji.

P. Fondos, važiuojančio savo motociklu „Harley-Davidson“, išdažytu Amerikos vėliavos spalvomis, nuotraukos tapo vienu to laikmečio simbolių.

Vienas iš dviejų motociklų, matomų šioje juostoje, 2014 metais buvo parduotas aukcione už 1,35 mln. dolerių.

P. Fonda per savo karjerą sukūrė ne vieną baikerio antiherojaus vaidmenį.

Praėjus beveik trims dešimtmečiams jo karjera vėl šovė aukštyn: už vaidmenį 1997 metų filme „Ulio auksas“ (Ulee's Gold) P. Fonda buvo nominuotas geriausio aktoriaus „Oskarui“, bet pralaimėjo J. Nicholsonui.

Karjerą jis pradėjo kaip Brodvėjaus teatro aktorius savo gimtajame Niujorke.

Jis taip pat daug dėmesio skyrė ekologiniam aktyvizmui ir 2012 metais kartu su kitais prodiusavo dokumentinį filmą „The Big Fix“, pasakojantį apie sprogimą naftos milžinės BP gręžimo platformoje „Deepwater Horizon“, jo sukeltą milžinišką naftos išsiliejimą ir katastrofos padarinius.

P. Fonda ateinantį mėnesį planavo Niujorke turintį įvykti „Nerūpestingo keliautojo“ išleidimo 50-osioms metinėms skirtą šios juostos peržiūrą ir koncertą. Per šį renginį planuojama filmą rodyti gyvai skambant kai kurioms įsimintinoms jo garso takelio dainoms, įskaitant „Born to be Wild“ ir „Ballad of Easy Rider.“

P. Fonda buvo triskart vedęs. Jis susilaukė dviejų vaikų, įskaitant aktorės karjerą pasirinkusią dukrą Bridget (Bridžet).

Atskirame šeimos pranešime sakoma, kad Holivudo žvaigždė taikiai užgeso dėl kvėpavimo nepakankamumo.

„Nors gedime šio mielo ir malonaus vyro netekties, taip pat linkime visiems pagerbti jo nesutramdomą dvasią ir meilę gyvenimui, – pažymėjo artimieji. - Peterio garbei pakelkite taurę už laisvę.“