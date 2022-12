M. Jampolskis apie I. Puzaraitę: man, aišku, ji patiko kaip moteris

„Kai pradėjome, Irūna buvo labai jauna. Ji buvo tarsi plastilinas. Irūna dėl to yra geras partneris. Visų pirma, jai nėra žodžio – ne, negaliu, nenoriu. Nėra taip. Ji iškart tiki ir iškart daro. Mes sutaupėme marias laiko įrodinėjimams, kad gal reikėtų pabandyti“, – pasakos aktorius ir atlikėjas M. Jampolskis.

Tiek Irūna, tiek Marius, vos pradėję dainuoti kartu, iškart pajuto, kad yra geras muzikinis duetas. Tačiau prireikė nemažai laiko, kol kolegos tapo draugais. Abudu neslėpė, kad praeityje būta visko ir tai pakeitė jų santykius į gerąją pusę. „Yra buvę, kad net per pirmus „Žvaigždžių duetus“ tuoj lipti į sceną, o mes pasirodymo neturim. Per tiek metų labai ir daug tylos būdavo. Kada mes išsitaškom savo darbe, repeticijose ir ištisai būname kartu ir mums reikia važiuoti namo. Mes sėdim mašinoje ir mes pratylim. O dabar atėjo tas lygis, kada mes nenutylam abu. Mūsų santykis išaugo į visai kitus dalykus per laiką. Ir aš anksčiau negalėdavau pasakyti, kad Marius yra mano draugas. Marius yra mano partneris, mano darbas. O dabar Marius yra mano draugas“, – šį trečiadienio vakarą, 20 val., laidoje „Šeškinės 20“ atviraus dainininkė Irūna.

Nors kartu dirba jau daugiau nei dešimt metų, bet Marius ir Irūna niekada nebuvo pora. Tačiau neslepia, kad per tiek metų būta ir simpatijos, ir įtampos repeticijų metu. „Visų pirma, man, aišku, Irūna patiko kaip moteris. Be jokių klausimų. Bet esmė ta, kad chemija, kaip mes ją vadiname, ji yra labai brangus dalykas. Ir mes visą tą energiją, kuri atsirado tarp mūsų, naudojome mūsų dueto kokybei gerinti. Ir tai yra tikrai brangus ir nenuperkamas dalykas. Ir tu puikiai žinai, jeigu tu į tai įvelsi asmeninius santykius, visa tai užsivels. Tai pasidarys dar viena porelė, kuri dainuoja „Aš tavo, tu mano“. Ta energija, kuri tvyrojo tarp mūsų be tos chemijos, kūrė įtampą. O įtampą panaudojame kūrybiškai“, – apie tarpusavio santykius pasakos Marius.