L. Suodaitis: iki mirtis mus išskirs Viktorija yra mano bosė

Už kiekvienos sėkmingos verslo istorijos yra žmonės, nuolatiniai sprendimai ir iššūkiai, su kuriais tenka susidurti vystant savo mylimą veiklą.

Laurynas ir Viktorija Suodaičiai – pora ne tik gyvenime, bet ir versle. Juodu kartu vysto sėkmingos elektroninės parduotuvės „Shop by Siegel“ verslą, kurio apyvarta per pastaruosius metus viršijo net 6 milijonus eurų. Tačiau toji auksinė formulė negimė be iššūkių ir nors nuo pat svetainės paleidimo dienos ji sulaukė didelio populiarumo, teko išmokti, kaip suvaldyti verslo augimą.

Viktorijos mama kažkada pasakė, kad mes vienas kitam esame talismanas.

„Nuo idėjos irgi rezultato praėjo tik pusantro mėnesio. Apskambinau elektroninių parduotuvių kūrėjus, pasakiau terminus, tai visi juokėsi iš manęs, bet radome vienus partnerius, kurie sutiko rekordiškai greitai padaryti svetainę ir galėjome startuoti, kaip norėjome. Tik žinoma, nuo pirminio srauto užlūžo visi serveriai, tačiau ilgainiui viskas išsivystė“, – verslo pradžią laidoje prisimins vyras.

Versle Laurynas atsakingas už komandą, infrastruktūrą bei finansus, o Viktorija – už produktų atranką ir marketingą. Visgi, vyras pripažįsta, kad jų dviejų nuomonės kartais būna išsiskiria, tačiau dėl to konfliktai tikrai nekyla, mat viską pavyksta išspręsti argumentuotomis diskusijomis.

„Viktorijos mama kažkada pasakė, kad mes vienas kitam esame talismanas, galbūt dėl to, kad esam tokie skirtingi, tai davė gerą tandemą. Gyvenime esu perfekcionistas, man turi būti viskas išdirbta iki galo, o Viktorija pirmiau įsivels į mūšį, o tik tada pažiūrės su kuo kariauja. Versle nėra gerai iki galo daryti taip, kaip ji daro, bet nėra gerai daryti ir taip kaip aš galvoju, kad reikėtų. Jos spontaniškumas mums davė impulsų, kad nereikia laukti, reikia eiti ir daryti“, – atviraus Laurynas.

Sakoma, kad verslumas – tai savybė, su kuria gimstama, todėl ne kiekvienam pavyksta būti sėkmingu verslininku. Laurynas yra grynas to pavyzdys, mat jau mokykloje sugebėjo įsiklausyti į aplinkoje esančius poreikius bei rasti būdus, kaip juos išpildyti.

„Pradinėse klasėse, kai mokiausi Šakiuose, rašydavome rašaliniais parkeriais ir pastoviai visiems baigdavosi kapsulės arba 12 puslapių sąsiuviniai kontroliniams. Sugalvojau, kad reikia padaryti vietą, kur būtų galima juos nusipirkti. Mokytoja užleido spintoje vieną lentyną ir leido man prekiauti. Tokiu būdu tapau kanceliarinių prekių monopolininku mokykloje“, – smagią istoriją prisimins vyras.

Šitaip išmokęs stebėti rinkos poreikius, tą Laurynas kartu su Viktorija daro iki šiol ir šiandieniniame savo versle. Neseniai juodu atidarė dvi fizines parduotuves Šiauliuose ir Kaune bei toliau nesustoja planuodami dar vieną uostamiestyje.

„Iki mirtis mus išskirs Viktorija yra mano bosė ir čia net struktūros nereikia. O jeigu rimtai, tai Viktorija yra įmonės direktorė, aš tiesiog vadovauju administracijai ir procesams. Šeimos versle žodis „bosas“ turi kiek kitokią reikšmę. Jeigu tai kalbama apie žmogų, kurio visada stengiesi išklausyt ir įsiklausyt, tai mes vienas kitam esame bosai“, – atviraus Laurynas.

