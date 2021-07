L. Somovas ir Dileta pristatė vaizdo klipą: kartais užtenka tik sustoti, atsimerkti ir apsidairyti

Leonas Somovas ir Dileta šiandien pristatė vaizdo klipą dainai „Back to Life“. Pasak muzikantų, tai – lengvai svaiginanti daina apie trokštamą laisvės pojūtį, apie norą sugrįžti į gyvenimą.

Šis kūrinys gimė per visiems gerai pažįstamą nelengvą laikotarpį, kuriame buvo įvairiausių jausmų ir nuotaikų, tačiau ji akcentuoja, kaip svarbu yra palaikyti kitą. „Juk tada viskas atrodo daug lengviau, viskas įveikiama“, – sako Dileta.

Naujai dainai vaizdo klipą duetas nufilmavo miškuose Vilniaus apylinkėse kartu su „Stepdraw“ kūrybine komanda. „Filmavome šalia Vilniaus, labai gražioje vietoje, kur vandens spalva tokia žalia žalia“, – pasakoja L. Somovas. „Šis vaizdo klipas man yra tarsi sapnas. Tarsi pabundu sapne ir girdžiu šią dainą. Pabusti gamtoje yra labai gražus, geras jausmas, jums taip pat patiktų.“

Kaip prisipažįsta vienas žymiausių Lietuvos muzikos prodiuserių, miškas jam yra magija, čia jis įrašinėja įvairiausius garsus, iš kurių gimsta muzika. „Kalbant apie „Back to Life“ – iš pradžių turėjau jausmą, kad grįžtu į gyvenimą, nes baigėsi karantinas. Dabar, rodos, grįžtu į gyvenimą, nes pamilau gamtą ir radau ten įkvėpimą“, – sako L. Somovas.

„Back to Life“ yra trečiasis singlas iš L. Somovo ir Diletos albumo „Find You“. Kiek anksčiau dienos šviesą išvydo titulinis albumo kūrinys „Find You“ ir daina „Ledas“. Naujausią dainą, išleistą albumą ir kitas dar neišleistas savo dainas muzikantai klausytojams pristatys gyvai koncertuose liepos 29 dieną Vilniuje, „Vasaros terasoje“ ir rugpjūčio 14 dieną Palangoje, „Oldman parke“.

Pasak Diletos, šiam pokarantininiam laikotarpiui tinkanti daina „Back to Life“ gimė lengvai ir greitai. „Leonui užgrojus akordus iškart mintyse nugulė melodija, kurią visiškai atsitiktinai kūrybos metu lydėjo žodžiai „Back to Life“ – jie ir buvo tas kabliukas, iš ko išsivystė daina“, – sako dainininkė. „Tikiu, kad vaizdo klipo žiūrovai suras dalį savęs „Back to Life“ miško sapne. Gražūs ir geri dalykai yra šalia, tik ne visada mes juos matome. Kartais užtenka tik sustoti, atsimerkti ir apsidairyti.“

Debiutinis L. Somovo ir Diletos albumas „Find You“ prieš kelias savaites pasirodė vinilo plokštelės ir skaitmeniniu formatu. Jį išleido muzikos kompanija M.P.3, vinilo plokštelę platina interneto muzikos parduotuvė Buymusic.lt.