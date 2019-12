L. Adomaitis: žmonės po koncerto jausis kaip po geros kelionės!

Bendras didžiųjų šalies muzikos talentų turas vyks kitų metų gruodį ir nusidrieks per Vilnių, Kauną, Klaipėdą bei Panevėžį.

„Pamenu, kai prieš porą metų reikėjo sugalvoti pavadinimą koncertų turui „Vandenynai“ – tai buvo šūvis iš pirmo karto. Dabar atsitiko lygiai taip pat. Šio turo pavadinimas „Saulės pėdomis“ man suskambo tą pačią akimirką, kai organizatoriai pasiūlė vėl aplankyti didžiąsias Lietuvos arenas. Kadaise sukūriau dainą „Saulės pėdomis“, kurią labai pamilo žmonės. Būtent ši daina taps tituline turo šviesa. Tokiu pavadinimu noriu klausytojams pranešti žinią, kad šiame didingame ture „Saulės pėdomis“ skambės daug mano hitų, sukurtų per 23 muzikavimo metus. Be to, Saulės vardas mane šiandien ypatingai jaudina – juk mano didžiausias gyvenimo turtas – dukra Saulė“, – pasakoja L. Adomaitis.

Atlikėjas prisipažįsta, kad po pavadinimu „Saulės pėdomis“ slypi dar viena esminė metafora – kelionės, kuriose Linas mūzas gaudo jau labai seniai. Šiandien saulėtoje Fuerteventūroje su šeima laiką leidžiantis atlikėjas kuria naujas dainas bei aranžuotes būsimam turui, taip pat filmuoja vaizdo klipą.

„Kelionių dvasia šiame ture neišvengiama. Kol kas nenoriu atskleisti visų detalių, ką esame sugalvoję su kūrybine komanda, bet galiu pažadėti, kad kalnai, palmės ir vėjo plaikstomi hamakai tikrai bus scenoje! Daug dėmesio šįkart skirsime ne tik muzikai, bet ir scenos dekoracijoms, vizualizacijoms. Šis turas kvėpuos tokia laisve, kad žmonės po koncerto jausis tarsi po labai geros kelionės“, – šypsosi Linas.

Turo „Saulės pėdomis“ koncertuose L. Adomaitis pasirodys kartu su naujų idėjų kameriniu orkestru NIKO, kurį 2006 m., suvienijęs šešis talentingus, tarptautinį pripažinimą pelniusius Lietuvos muzikantus, įkūrė kompozitorius ir dirigentas Gediminas Gelgotas. Ryškus styginių kolektyvas netruko klausytojų širdis pavergti savo meistriškumu, netradicine grojimo technika, dainavimu ir choreografiniais elementais. Atlikėjų profesionalumas ir intriguojantys pasirodymai koncertų erdves pripildo ypatingos energijos ir įtraukia skirtingo amžiaus bei skonio publiką ne tik gimtinėje, bet ir visoje Europoje bei JAV, kur muzikantų grupė rengia anšlaginius koncertus.

„Esu nepaprastai laimingas, kad grosime drauge su naujų idėjų kameriniu orkestru NIKO. Kai stebiu NIKO pasirodymus, atrodo, kad ne mano ausys, bet širdis klauso jų atliekamos muzikos“, – atvirauja L. Adomaitis.

Bendram muzikiniam projektui susibūręs L. Adomaičio ir NIKO tandemas, garantuoja, kad „Saulės pėdomis“ koncertams bus parengtos iki deimanto švarumo nušlifuotos aranžuotės ir tokie visiems gerai žinomi L. Adomaičio superhitai kaip „Vandenynai“, „Lūpos kaip vyšnios“, „Kol kartu“, „Tavo spalvos“, „Aš pavydžiu sau“, „Ar tu ją matei?“, „Žalioj tyloj“, „Mamai“ suskambės visiškai naujai.

Lino Adomaičio ir naujų idėjų kamerinio orkestro NIKO turo „Saulės pėdomis“ koncertai vyks kitų metų gruodį. Gruodžio 27 d. atlikėjai koncertuos Kauno „Žalgirio“ arenoje, gruodžio 28 d. – Panevėžio „Cido“ arenoje, gruodžio 29 d. – Vilniaus „Siemens“ arenoje, turą baigs gruodžio 30 d. pasirodymu Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.