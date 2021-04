Kunigas R. Doveika apie patirtas patyčias: mano laimė kainavo labai brangiai

Šį ketvirtadienio vakarą, 20 val., LNK laidoje „Bučiuoju. Rūta“ knygos vertomis gyvenimo istorijomis ir tikrais išgyvenimais dalinsis žinomi žmonės.

Kunigas R. Doveika atvirai papasakos apie dėl nepritekliaus ir tikėjimo patirtas patyčias: „Mano „laimė“ kainavo labai brangiai: vaikystėje teko gyventi materialiai itin kukliuose namuose, patirti pažeminimo, pavydo, pykčio ir kitokių dalykų. Už meilę Bažnyčiai, kunigystei ir žmonėms, už buvimą matomam, neapsiribojant zakristijos kunigystės modeliu, teko išgirsti pašaipių replikų „reklamščikas“, „išrinktųjų kunigas“, „karjeristas“. Taip, tame kelyje buvo permąstymų, nevisavertiškumo jausmo, dvejonių. Bet visas dvejones nubraukia istorijos kai galiu padėti žmonėms“, – pasakos kunigas.

Televizijos, kino ir teatro aktorių J. Gaižauską parašyti knygą įkvėpė tūkstančio kilometrų piligriminė kelionė pėsčiomis iš Portugalijos į Ispaniją. „Piligrimų spektras labai platus: nuo senukų hipių porelės iš Pietų Afrikos iki prancūzės, kuri atsisakė ypač pelningo darbo Niujorke, nes atsibodo dirbti tik dėl pinigų. Pamenu, sėdėjau piligrimų kambarėlyje ir gurkšnodamas arbatą netyčia nugirdau kito piligrimo pokalbį telefonu – pasirodo, jis milijonierius ir tuo metu pirko salą, tačiau iš tiesų kelyje kas tu ir kiek turi pinigų nėra svarbu. Visi yra piligrimai“, – kelionėje patirtais nuotykiais ir atradimais dalinsis J. Gaižauskas.

Dainininkei J. Šeduikytei knygos rašymas tapo terapija po nutrūkusios santuokos su Vidu Bareikiu. Moteris neslepia, kad šios skyrybos buvo be galo sunkios, tačiau sako per laikotarpį po skyrybų išmokusi daugiau nei per visą gyvenimą. „Skyrybos išmokė daugybės dalykų. Pirmiausia, negalima bandyti pakeisti kito žmogaus. Jei nepatinka, eik į kampą, pažliumbk ir keiskis pati. Taip pat išmokau, kad per prievartą laimingas nebūsi, dėl to reikia žiūrėti, ar abiejų žmonių prioritetai sutampa. Jei abiem reikia skirtingų dalykų, žmonės pradės vienas kitą varžyti ir slopinti. Kiekvienas eina į priekį ten, kur jam atrodo priekis. Vienam tai gali būti svajonė, o kitam – penki žingsniai atgal. Nors tekstą pradėjau rašyti su šviesa, bet iš tiesų tos šviesos mano gyvenime dar nebuvo, būtent rašydama galiausiai pati save už pakarpos ir ištraukiau“, – pasakos dainininkė.

Buvęs modelis ir televizijos laidų vedėja Aistė Paškevičiūtė šiandien gyvena beveik už valandos kelio nuo Vilniaus, o pagrindinis moters užsiėmimas yra rūpestis šeima, mat namuose ne tik mylimasis, bet ir trys vaikai. Tiesa, prieš metus dienos šviesą išvydo ir dar vienas Aistės kūdikis – knyga. „Tas viešas paveikslas, kuriuo gyvenau beveik dešimtmetį žiniasklaidos akiratyje, mane visiškai iščiulpė. Jam palaikyti skirdavau savo gyvybinę energiją, daugiau niekam kitam jos ir nebelikdavo. Būdama 27-erių išeikvojau savo rezervus, gavau vidutinio sunkumo klinikinės depresijos diagnozę bei receptą antidepresantams. Mano kūnas, dvasia ir psichika sakė „stop“, – atviraus A. Paškevičiūtė.

Nuo madingo gyvenimo, viešumo ir linksmybių į kaimą pabėgo ir prestižinių vakarėlių organizatorius, keliautojas Marius Lucka. „Šiuo metu aš gyvenu kaime, tai tiesiog save vadinu kaimiečiu. Labai aiškus ir suprantamas man toks gyvenimas, kurį dabar gyvenu – nenoriu būti priklausomas nuo sintetinės realybės“, – pasakos M. Lucka.