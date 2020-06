Koncertų laukiančius gerbėjus J. Bluntas nudžiugino kolekciniu albumu ir nauja daina

Viena naujausių jo staigmenų – trečiojo albumo „Once Upon A Mind“ kolekcinis „deluxe“ leidimas „Time Suspended“, kuriame skamba du visiškai nauji kūriniai. Kartu su nauja albumo versija, atlikėjas pristatė ir pirmąją naują dainą – nostalgija alsuojančią „Should I Give It All Up (Demo)“ bei jai skirtą vaizdo klipą.

Įdomu, kad vaizdo klipą karantino metu nufilmavo pats J. Bluntas, o jį režisavo Jacobas Wise’as, dirbęs ir prie pandemijos įkarštyje J. Blunto pristatyto kūrinio „The Greatest“ vaizdo klipo, kuriame įamžintas su koronavirusu kovojantis pasaulis. Be paties J. Blunto užfiksuotų kadrų, dainos „Should I Give It All Up (Demo)“ vaizdo klipe apstu svarbiausių akimirkų, užfiksuotų oficialiuose vaizdo įrašuose per atlikėjo karjeros metus.

„Šis kūrinys apie nesaugumą. Mes visi jį jaučiame“, – pristatydamas kūrinį sakė J. Bluntas.

Didžiojoje Britanijoje jau parduota beveik 100 tūkst. albumo „Once Upon A Mind“ kopijų, tad jo „deluxe“ leidimas yra skirtas auksiniam statusui pažymėti. Naująjame albumo leidime be jau minėtų dviejų naujų kūrinių skamba penkios akustinės populiarių dainų versijos.

„Once Upon A Mind“ yra asmeniškiausias ir tikriausias Jameso albumas nuo jo debiuto“, – rašė D. Britanijos tabloidas „The Sun“.

2004 m. pasirodęs ir klasika tapęs J. Blunto debiutinis albumas „Back To Bedlam“ neseniai buvo paskelbtas vienu iš dešimties geriausiai parduodamų dešimtmečio albumų. Pristatęs „Once Upon A Mind“, J. Bluntas vėl susigrąžino ankstesnę reputaciją ir įrodė, kad vis dar gali kurti nuoširdžias, emocionalias dainas, kuriose žmonės nesunkiai atranda save.

„Jei „Back To Bedlam“ skambėjo jo tyrumo dainos, tai „Once Upon A Mind“ skamba jo patirties kūriniai“, – rašė „Event“.

„Once Upon A Mind“ žymi J. Blunto sugrįžimą prie ištakų, prie to, ką jis sugeba geriausiai – kurti klasikines dainas, kurios paliečia tiek širdį, tiek mąstymą. Tarp šešių populiarių singlų į albumą įtrauktas linksmas hitas „Cold“, už širdies griebianti tėvui skirta baladė „Monsters“ bei naujausias kūrinys „The Greatest“.

J. Bluntas jau yra pardavęs per 23 mln. albumų kopijų. Pasaulinio pripažinimo jis sulaukė kultiniu kūriniu „You’re Beautiful“, tačiau savo išskirtinį sąmojį ir žavesį demonstruoja ne tik muzika. Ne ką mažiau žavi ir jo paskyra socialiniame tinkle „Twitter“.