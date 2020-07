Kodėl šokoladą galima vadinti daržove ir kas nutinka, kai žaibas trenkia į smėlį?

Jau trečią savaitgalį iš eilės žaismingoji mėlynplaukė Kitsy įdomiai pradėti rytą prie televizijos ekranų kvies visą šeimą. Šio šeštadienio bei sekmadienio laidų nevalia praleisti smaližiams bei gamtos reiškinių mylėtojams – laukia daug įdomybių apie saldumynus, žaibus bei griaustinį. Kitsy atsakys, ar šokoladas iš tiesų yra daržovė bei kodėl pirmiausia pamatome žaibą, o tik po to išgirstame griaustinį. Be to, maisto rubrikoje bus gaminamas skanusis bananinis desertas ir sveikieji avižiniai batonėliai. Galiausiai Kitsy kvies kartu pasportuoti, pasidaryti šokoladinį muilą bei šokančius kamuoliukus ir praturtinti savo anglų kalbos žodyną.