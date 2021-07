Kino teatrų atstovai žada protestuoti – vienai dienai uždaryti visas kino sales Lietuvoje

Pustuštės kino salių prieigos ir tuščios lentynos. Nors karantinas Lietuvoje oficialiai baigėsi, toks vaizdas pasitinka kino teatrų lankytojus.

Kino teatrų atstovai sako, kad viskas – dėl tebegaliojančių suvaržymų.

„Į kino seansus atėję klientai negali nei įsinešti, nei įsigyti ir vartoti jokių užkandžių, nei vandens atsigerti, nei spragėsių, nieko absoliučiai. Ir visą kino seansą turi sėdėti su medicininėmis kaukėmis“, – piktinasi kino centro „Multikino“ direktorė.

Kino teatrų atstovai tikina nesuprantantys, kodėl tame pačiame prekybos centre esančiose kavinėse ir restoranuose klientams valgyti ir gerti galima, o kino salėje – ne. Jie tikina esantys nusivylę, nes kultūros paslaugų srityje liko vieninteliai taip griežtai apriboti. Dėl tebegaliojančių suvaržymų Lietuvos kino teatrai pirmadienį ketina protestuoti ir vienai dienai uždaryti visas kino sales. Jie sako, kad jokių valdžios argumentų, kodėl jiems vieninteliams taikomi tokie griežti ribojimai, kol kas neišgirdo.

„Mes per metus devynis mėnesius išbuvome visiškose prastovose – be pajamų, bridome į absoliučius nuostolius ir taip ir nesulaukėme jokios valstybės paramos. Todėl šiame visame kontekste, tas mūsų prašymas su mumis elgtis padoriai ir yra protestas – diena be kino“, – pasakojo kino teatrų „Forum Cinemas“ vadovas.

Šiuo metu kino teatro salėse žiūrovai sodinami šachmatine tvarka – taip siekiama išlaikyti saugius atstumus. Užpildyta gali būti tik pusė salės, taip pat galioja aukšti ventiliacijos standartai.

Negalėdami pardavinėti spragėsių, kitokių užkandžių ir gėrimų, kino centrai sako prarandantys apie 30 proc. pajamų. Jie teigia, kad skanėstų labiausiai pasiilgo mažiausieji kino žiūrovai.

Be to, kai kurie kino teatrai tikina papildomai investavę apie 20 tūkst. eurų, kad galėtų įsigyti įrangą, reikalingą Galimybių pasui nuskaityti. Tačiau ja taip ir nepasinaudojo.

Kultūros ministerija sako, kad kartu su kino teatrų atstovais dėl nepanaikintų suvaržymų rengia pasiūlymą, kurį žada teikti Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM).

Deja, pati SAM nerado, kas galėtų pakomentuoti susidariusią situaciją.