Ketvirtadienį paaiškės dar dešimt dainų, skambėsiančių „Eurovizijos“ finale

Ketvirtadienį muzikinio konkurso Roterdamo „Ahoy“ arenoje vyksiančiame antrajame pusfinalyje iš viso pasirodys 17 šalių: San Marinas, Estija, Čekija, Graikija, Austrija, Lenkija, Moldova, Islandija, Serbija, Gruzija, Albanija, Portugalija, Bulgarija, Suomija, Latvija, Šveicarija, Danija.

Beje, ant „Eurovizijos“ konkurso scenos ketvirtadienį nepasirodys islandai, jų pasirodymo metu bus paleistas įrašas iš antrosios repeticijos. „Daði og Gagnamagnið“ pranešė, kad vienam iš grupės narių diagnozuotas koronavirusas.

„Eurovizijos“ finale, vyksiančiame gegužės 22-ąją, iš viso pasirodys 26 šalys, šešios iš jų jau yra žinomos: Jungtinė Karalystė, Ispanija, Italija, Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai.

Lietuvai atstovaujanti grupė „The Roop“ su daina „Discoteque“ po antradienį vykusio pirmojo „Eurovizijos“ pusfinalio jau žengė į konkurso finalą kartu su dar devynių šalių atlikėjais.

Iškart po pusfinalio surengtoje spaudos konferencijoje paaiškėjo ir tai, kurioje finalo dalyje pasirodys lietuviai, skelbia Eurovizija.net. Burtai lėmė, kad „The Roop“ į sceną žengs antroje finalo dalyje, o tikslus pasirodymo numeris paaiškės tik po antrojo pusfinalio.

Antrajame pusfinalyje pasirodys 17 šalių atlikėjai su dainomis:

1. San Marinas Senhit „Adrenalina“

2. Estija Uku Suviste „The Lucky One“

3. Čekija Benny Cristo „Omaga“

4. Graikija Stefania Last „Dance“

5. Austrija Vincent Bueno „Amen“

6. Lenkija Rafał „The Ride“

7. Moldova Natalia Gordienko „Sugar“

8. Islandija „Daði & Gagnamagnið“ „10 Years“

9. Serbija „Hurricane“ „Loco Loco“

10. Sakartvelas Tornike Kipiani „You“

11. Albanija Anxhela Peristeri „Karma“

12. Portugalija „The Black Mamba“ „Love Is On My Side“

13. Bulgarija Victoria Growing „Up Is Getting Old“

14. Suomija Blind Channel „Dark Side“

15. Latvija Samanta Tina „The Moon Is Rising“

16. Šveicarija Gjon’s Tears „Tout l’Univers“

17. Danija „Fyr & Flamme“ „Øve Os På Hinanden“.

Šiame pusfinalyje taip pat balsuos Ispanija, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija.