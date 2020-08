Kaip „Kalnietis“ už filmavimąsi seriale gavo dešimt kartų daugiau, nei norėjo

Niekas net negalėjo pagalvoti, kad „Kalnietis“ vis dar bus kultinis praėjus 30 m. Pirmasis Konoro Maklaudo vaidmens atlikėjas, dabar jau 63-ejų Christopheris Lambertas prisipažįsta, kad iki šiol gerbėjai sutikę jį gatvėje nori pakalbėti apie jo legendinį herojų.

C. Lambertas taip aiškina „Kalniečio“ sėkmę: „Manau, kad tai atsitiko dėl režisieriaus vizijos ir nepakartojamo grupės „Queen“ garso takelio“. Grupė „Queen“ turėjo sukurti tik vieną dainą „Visatos princai“, kuri grojama rodant pradžios titrus. Grupė kino teatre žiūrėjo privatų kino seansą, o jam pasibaigus Freddie'is Mercury'is išėjo ir pasakė: „Aš sukursiu visą albumą! Šis filmas yra nuostabus!“ Jis sukūrė dainas per keturias savaites, atvyko į studiją ir tai tapo vienu geriausiai parduodamų grupės albumų“.

Tarp Šveicarijos, Prancūzijos ir Niujorko gyvenantis Christopheris daug kartų po filmavimų buvo grįžęs į Škotiją ir lankėsi „Kalniečio“ filmavimo vietose – Eilean Donan pilyje, Skye saloje, Glencoe kaimelyje. „Man patinka tų vietų grožis. Ten nebuvo lengva filmuotis, nes per dieną pasikeičia keturi metų laikai. Scena gali prasidėti šviečiant saulei, scenos viduryje prapliumpa lietus ir vėl nušvinta saulė. Bet mes smagiai praleidome laiką“, – prisiminimais dalijasi aktorius.

C. Lambertas pasirodo ir pirmojoje serialo „Kalnietis“ serijoje, tačiau pagrindinį – Dankano Maklaudo – dar vieno nemirtingojo iš tos pačios Maklaudų giminės – vaidmenį sukūrė kitas aktorius, Adrianas Paulas, kuris filmavosi visus šešis sezonus, iš viso 117 epizodų, o kultiniu tapęs serialas buvo transliuotas daugiau nei 90 pasaulio šalių.

Adrianas Paulas

Prodiuseriai buvo suplanavę pasamdyti C. Lambertą trumpai pasirodyti įvadinėje serialo serijoje ir trumpai pasakoti apie Konorą Maklaudą, supažindinti su naujuoju pagrindiniu veikėju Dankanu Maklaudu. Tuomet, jau būdamas didelė žvaigždė, jis sutiko nusifilmuoti už 50 tūkst. dolerių. Serialą kartu kurti pradėjo prancūzai ir vokiečiai. Vienam partnerių Prancūzijoje pasirodė, kad C. Lambertas per brangus, ir paprašė Konoro vaidmenį išmesti iš scenarijaus. Tada kartu serialą prodiusavę vokiečiai pasitraukė ir tai privertė prancūzų investuotojus stengtis Konorą grąžinti atgal. Kai C. Lamberto buvo paprašyta antrą kartą, jis buvo toks susierzinęs, kad atsisakė grįžti į serialą. Kadangi vokiečių finansavimas priklausė nuo C. Lamberto dalyvavimo, prodiuseriai jam pasiūlė 500 tūkst. dolerių už tris darbo dienas – ir C. Lambertas gavo dešimt kartų didesnę sumą.

Įdomiausia, kad serialas „Kalnietis“ nebuvo filmuojamas Škotijoje. Pusė kiekvieno sezono buvo filmuojama Vankuveryje, Kanadoje, o pusė – Prancūzijoje.

Dešimtajame dešimtmetyje serialas buvo toks populiarus, kad gamintojai ėmė pelnytis ir iš su „Kalniečiu“ susijusios atributikos. Buvo išleistas prekių katalogas, kuriame buvo siūloma viskas – nuo kardų kopijų iki kiltų ir VHS juostų. Sulaukta šimtų tūkstančių užsakymų.

Beje, A. Paulas per metus, praleistus „Kalnietyje“, tapo puikiu kardo virtuozu. Dabar jau 61-erių Adrianas per tris dešimtmečius trunkančią karjerą yra sukūręs daugybę kovos su kardais ir veiksmo scenų – tiek televizijai, tiek filmams. Nemirtingąjį kalnietį gali pačiupinėti kiekvienas mirtingasis – aktorius rengia „Sword Experience“ seminarų turą. Jame galima įgyti panašių įgūdžių, kaip mojuoti kardais taip, kaip „Kalniečio“, „Sostų karų“ „Žvaigždžių karų“ herojai. Tiesa, kol kas dėl Covid-19 pandemijos turai sustabdyti.

Kultinis „Kalnietis“ – nuo pirmadienio iki penktadienio, 10 val., per LNK.