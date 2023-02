Kada įvyks „Eurovizijos“ atrankos finalas Lietuvoje ir kas jame varžysis?

Finale dalyvausiančių atlikėjų sąrašas:

Rūta Mur („So Low“)

Petunija („Love of my life“)

„II Senso“ (Sparnai“)

Gabrielius Vagelis („Šauksmas“)

Justė Kraujelytė („Need more fun“)

Beatrich („Like a movie)

Paulina Paukštaitytė (Let me think about me“)

Monika Linkytė („Stay“)

Moon Bee („Rumor“)

Mario Junes („Do what you do“)

„Eurovizijos“ nacionalinės atrankos „Pabandom iš naujo“ 2023 metų finalą transliuos LRT televizija, ji prasidės 21 val.