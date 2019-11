K. Meschino ir R. Daškevičius pasuko skirtingais keliais

„Jau porą mėnesių sklinda kalbos, reguliariai gaunu šimtus žinučių iš jūsų su klausimu „ar jūs vis dar kartu su Remiu“?

Iš tiesų tai čia mano grybas yra, kad visad esu su jumis per daug atvira ir per daug rodau savo privatų gyvenimą, nes po to gailiuosi ir kai vyksta kažkas panašaus į skyrybas, nori nenori tenka skirtis ne dviese, o su visa šalimi, nes neišvengiamai apie tave rašys, kalbės, visiems įdomu, visi gyvena kartu su tavimi tavo gyvenimą ir nori įlįsti tau į triusikus, pakritikuot, pasakyt „sakiau tau, sakiau“...

Remis yra gražiausia ir tikriausia, kas man yra nutikę gyvenime, mes per šiuos pusantrų metų kartu visada neatsiplėšdami vienas nuo kito 24/7 patyrėme, man atrodo, daugiau negu kitos poros per 5 metus.

Jis yra mano svajonių vaikinas ir dar daugiau. Tiesiog būna visokių gyvenime laikotarpių ir krizių, mūsų situacijoje kaltų nėra, mes jau porą mėnesių labai labai daug kalbamės ir analizuojame, į kokį mes čia užburtą ratą esame įsisukę, nežinau ar tai pertrauka, ar čia „Mercury in Retrogade“ su*iso visiems galvas, bet kol kas mes nusprendėme, jog mums geriau pabūti atskirai.

Galbūt pabuvę atskirai suprasime, kad negalime vienas be kito ir galų gale mus vėl likimas suves kartu ir grįšime vienas pas kitą. Mes gerai ir be galo šiltai sutariame, leidžiame laiką kartu ir su bendrais draugais, vienas kitą be galo mylime, galėčiau 5 dalių knygą parašyti apie tai, kiek daug visko jaučiu...

Kol kas yra taip, kvailokai jaučiuosi, jog turiu teisintis kažkam, bet tiesiog pabodo kalbos už akių ir detektyvai. Gal tai dar net ne pabaiga. Išjungiu komentarų skiltį, nes noriu tik pozityvių emocijų, šiandien su Remiu varom į „Tech top“ apdovanojimus, laukia nereali diena!“ – savo „Instagram“ paskyroje rašė K. Meschino.

P. Peleckio / Fotobanko nuotr. Karolina Meschino ir Remigijus Daškevičius

Portalas primena, kad apie Karolinos ir Remigijaus draugystę kalbos pasklido 2018-ųjų liepą. Tuomet pasirodė intriguojančios nuotraukos iš „Flying Saucer Gang“ koncerto Palangoje. Čia buvo užfiksuoti romantiškai laiką leidžiantys K. Meschino ir R. Daškevičius.