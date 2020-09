K. Krysko įsigijo namus pajūryje: tai – ne tik svajonės išsipildymas

Galimybė pabėgti nuo miesto šurmulio bei pailsėti po visų triukšmingų koncertų Karinai itin svarbi. Daugiau nei 20 metų koncertuojanti ir intensyviai gyvenanti atlikėja pripažįsta, kad kuo toliau, tuo labiau jai norisi gamtos ir privatumo. Šis poreikis ypač sustiprėjo dainininkei tapus mama.

„Kai tampi mama, norisi kuo daugiau dėmesio skirti šeimai ir, svarbiausia, vaikui. Nuo šiol laikas kartu bus dar kokybiškesnis ir smagesnis – naujuose atostogų namuose labai gera ne tik man, bet ir sūnui Majui“, – pasakoja Karina.

Dar neseniai šalyje galiojęs karantinas gerokai pakoregavo ir K. Krysko planus, tačiau moteris pripažįsta, kad šį laikotarpį ji išnaudojo prasmingai ir produktyviai. Be to, šiuo laiku moteris kaip tik įsirenginėjo ir naujus namus prie jūros.

„Dėl karantino laiko atsirado itin daug ir nors daugybė profesinių planų koregavosi, visgi tą laikotarpį praleidau gerai. Kaip tik įsikūrinėjome ir savo naujuosius namus pajūry, tad savotiškai džiugu, jog neteko verstis per galvą“, – pasakoja Karina.

Ilgai ieškotas atostogų būstas Kunigiškėse išpildė visus moters lūkesčius ir norus. „Iki dabar dar negaliu patikėti, kad turime tokią nuostabią vietą. Visada svajojau turėti namus prie jūros. Be to, nuo šiol nebeteks sukti galvos, kur apsistoti po vėlyvų koncertų pajūry, o svarbiausia, kad tai privati teritorija, kurioje ramu ir labai gera, tad čia norisi atvažiuoti visada, kai tik turime laisvo laiko“,– pasakoja K. Krysko.

Atlikėja džiaugiasi, jog naujus namus itin pamėgo ir jos sūnus Majus. „Majus labai mėgsta vandenį ir maudytis, tad mūsų namų teritorijoje esantis šildomas baseinas, kuriame galima plaukioti ir maudytis visą dieną, jam labai prie širdies. Apskritai gyventojams pramogų yra itin daug – be šildomo baseino čia yra ir tvenkiniai, pirtis, kubilas, jaukios pavėsinės, net kelios zonos kulinarijos mėgėjams, kuriose galima rasti įvairių tipų kepsnines, vaikų žaidimų aikštelė. Be to, čia pat – ir jūra su itin patogiais takais pasivaikščiojimams ar pasivažinėjimams dviračiu“, – su entuziazmu pasakoja žinoma moteris.

Moteris atskleidžia, kokie kriterijai jai buvo svarbiausi renkantis atostogų namus: „Nors čia buvo galima rasti įvairių variantų – nuo mažiausio ir labai kompaktiško buto iki erdvių apartamentų, aš norėjau erdvių namų su balkonu. Man taip pat patiko, kad pastatai nėra aukšti – tik dviejų aukštų, architektūra verta atskirų komplimentų. Aplinka – itin išpuoselėta, visur daug gėlių ir kitų augalų. Be to, čia labai ramu, tačiau jei užsimanai šurmulio ar linksmybių – Palangos centras yra vos už 10 minučių kelio“.

Žinoma dainininkė taip pat labai įvertino ir privatumo bei saugumo garantą. „Visoje teritorijoje yra įrengtas apšvietimas, aplinka yra saugoma vaizdo kameromis, todėl jokių pašalinių žmonių į teritoriją nepatenka. Tai užtikrina privatumą, kurio labiausiai kiekvienas iš mūsų norime“, – pasakoja atlikėja.

K. Krysko pasakoja, jog naujieji namai – ne tik priebėga nuo intensyvaus ir aktyvaus gyvenimo tempo, bet ir puiki investicija.