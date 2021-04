J. Statkevičius atskleidė gudrybę apie savo socialinius tinklus: taip elgiasi dėl saugumo

„Šiais laikais reiktų išmokti elgtis ir gyventi be mobiliojo telefono. Juk tavęs kažkam prireikia pačiu netinkamiausiu metu, pavyzdžiui, kai eini į tualetą“, – juokiasi Juozas Statkevičius.

Juozas paatviraus ir atskleis tiesą apie savo socialinius tinklus. „Aš niekada nededu „story“ ar kokių nors nuotraukų į savo socialinę paskyrą tuo metu, kai veiksmas nuotraukoje iš tikrųjų vyksta. Visada pasidarau daug medžiagos, esu artistas, todėl jei esu kelionėje ir keliu nuotraukas iš jos, tai žinokit, kad aš jau seniai grįžęs“, – šį trečiadienio vakarą 2TV laidoje „Duok paskambint“ atviraus J. Statkevičius.

„Mobilusis telefonas gali padaryti ir daug žalos, todėl aš noriu nuo to apsisaugoti. Pavyzdžiui, vieni žmonės savo paskyroje paskelbė, kad eina į restoraną, o tuo tarpu buvo išdaužyti jų namų langai ir jie buvo apvogti. Todėl niekada nededu nuotraukų iš ten, kur tuo metu iš tikrųjų esu“, – tęs dizaineris

Pirmą kartą 2TV laidos „Duok paskambinti“ istorijoje įvyko dalykas, kurio nesitikėjo net pats jos vedėjas Timūras Augucevičius. Atvykęs į laidą, jos svečias, garsiausias Lietuvos dizaineris J. Statkevičius pranešė, kad neatsinešė pagrindinio akcento. „Vau, žiūrovai, bus labai įdomi laida, nes į laidą apie mobiliuosius telefonus atėjo svečias be telefono, taip dar nėra buvę“, – laidą pradės vedėjas Timūras

Dizaineris J. Statkevičius atskleis kelias priežastis, kodėl su eidamas į viešumą, niekada nesineša mobiliojo telefono su savimi. „Į visas laidas einu be telefono, todėl, kad aš turėjau liūdnos patirties. Vieną kartą, po vienos laidos mano telefonas tiesiog dingo, todėl nusprendžiau į visas laidas eiti be jo. O kitas dalykas, atėjau į laidą be jo, kad galėčiau su jumis pasikalbėti. Tad pirmyn, aš pasiruošęs šnekėti“, – žodžio kišenėje neieškos Juozas Statkevičius.

Kadangi laida vyko visai kitaip nei įprasta, Timūras sugalvojo, kaip išsisukti ir tam jis pasitelkė savo išmanųjį telefoną, kad laidos svečias Juozas galėtų nevaržomas įvykdyti užduotis. Jų metu, buvo paskambinta tiek vedėjo Timūro mamai, tiek paties Juozo mamai. Pokalbiuose netrūko juoko ir pažadų, tik ar jie bus ištesėti?

Sužinokite jau šį trečiadienio vakarą, 22 valandą, išskirtinėje 2TV laidoje „Duok paskambinti“.