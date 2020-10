J. Šeduikytė apie S. Prūsaitį: man patinka jo balsas, bet ne dainos

Paklausta su kuriuo Lietuvos atlikėju norėtų įrašyti dainą, J. Šeduikytė nedvejodama atsakė: „Su Sauliumi Prūsaičiu! Jo balsas yra tobulas, bet dainos – nelabai. Dainų klausytis mėgstu ne tik pramogai. Iš pradžių klausau muzikos, o tuomet įsiklausau į žodžius. Būtent šioje vietoje mano ir Prūsaičio nuomonės išsiskiria...“.

„Sauliaus dainose tikrai ne visi žodžiai turi tai, ką vadinu poezija. Atlikėjus labai skatinu einant į sceną turėti kažkokią žinutę, o Sauliaus misija yra tiesiog linksminti. Visgi, dainuoti dainą kartu norėčiau ne tik apie linksmybes, bet ir apie tai, kas vyksta po tų linksmybių“, – paaiškino J. Šeduikytė

40-ies metų jubiliejų šiemet sutikusi J. Šeduikytė nenustoja džiuginti gerbėjų kūrybiniais projektais – karantino metu atlikėja surengė koncertus tuščioje bažnyčioje, ant prekybos centro stogo, vidury pievos, ežero saloje, daugiabučių kieme ir netgi balkone. Negana to, atlikėja birželį išleido naują albumą, nufilmavo daug vaizdo klipų bei ką tik baigė rašyti knygą. Kaip ji viską suspėja?

„Turiu daug laiko, galėčiau dirbti dar vieną darbą. Norėčiau žurnalistinio pobūdžio darbo, tačiau galbūt dar ne šiemet. Taip pat mėgstu šokius, lankau gitaros pamokas, baseiną bei anglų kalbos kursus. Kaip viską suspėju – nežinau. Anksčiau neturėjau tiek noro, bet dabar norisi koncertuoti, kurti ir gerinti kūrybos kokybę. Noriu eiti į priekį – ten, kur visada norėjau, bet iki šiol susitaikydavau, kad galbūt nesu pakankamai gera ir kiti moka už mane geriau. Bet mes dar pažiūrėsim!“, – svarstė J. Šeduikytė.

Visgi, muzikos atlikėjos pavardė šių metų pradžioje žiniasklaidos antraštėse mirgėjo dėl visiškai kitokios priežasties – skyrybų su dainininku Vidu Bareikiu po dešimties metų santuokos. J. Šeduikytei šios skyrybos buvo be galo sunkios, tačiau ji teigia per šį laikotarpį išmokusi daugiau nei per visą gyvenimą.

„Skyrybos išmokė daug dalykų. Pirmiausia, negalima bandyti pakeisti kito žmogaus. Jei nepatinka, eik į kampą, pažliumbk ir keiskis pati. Taip pat išmokau, kad per prievartą laimingas nebūsi, dėl to reikia žiūrėti ar abiejų žmonių prioritetai sutampa. Jei abiems reikia skirtingų dalykų, žmonės pradės vienas kitą varžyti ir slopinti. Kiekvienas eina į priekį ten, kur jam atrodo priekis. Vienam tai gali būti svajonė, o kitam – penki žingsniai atgal“, – teigė J. Šeduikytė.

„Taip pat išmokau, kad nereikia bijoti vienatvės, nes tai man šiais metais davė daugiau negu esu gavusi per visą gyvenimą. Vyrauja tokia nuomonė, jog vienam būti nėra gerai, nesaugu, o tai yra sovietinis įsitikimas, kai žmonėms po vieną išgyventi būdavo sunku“, – samprotavo atlikėja, kuri kitų metų pradžioje pristatys savo knygą apie santykius.

