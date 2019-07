J. Milius apie „Queen Show“: atiduosime visą sielą ir mėgausimės kartu

„Queen Show“ – visą rugpjūtį VU didžiajame kieme vyksiančio festivalio „Untold City“ dalis. Apie tai, kaip sekasi rengtis šiam išskirtiniam ir sudėtingam projektui, dainininkas pasakoja su tokia meile ir entuziazmu, kad galime neabejoti: pasirodymas bus įspūdingas.

– Kokia buvo tavo reakcija, kai išgirdai, kad tave kviečia į „Queen Show“?

– Iškart susipynė du jausmai: džiaugsmas ir nerimas. Aišku, jog dainuoti šiame projekte bus absoliučiai nerealiai fantastiška, bet „Queen“ vardas labai įpareigoja ir verčia gerai pasverti savo galimybes. Ypač mane, nes kokybę vertinu labai priekabiai. Šis projektas privers mane dar labiau pasitempti, bus rimtas iššūkis.

– Kas laukia žiūrovų rugpjūčio 20 d. ir kodėl verta ateiti į „Queen Show“?

– Klausytojų laukia pusantros valandos žinomiausių „Queen“ kūrinių, kuriuos publika, tikiu, moka mintinai: „Bohemian Rhapsody“, „Radio Ga Ga“, „We Are the Champions“, „The Show Must Go On“, „We Will Rock You“ ir kiti. Būtinai prasidainuokite prieš koncertą, nes reikės jūsų visų balsų. Mes, stovintys ant scenos, padarysime, ką mokame geriausiai: atiduosime jums visą sielą ir mėgausimės kartu su jumis.

– Kaip manai, kokią aurą „Queen“ muzikai suteiks istorinė aplinka – Vilniaus Universiteto didysis kiemas?

– VU didysis kiemas – puiki, nauja erdvė, kurioje man, o ir daugumai muzikantų, neteko anksčiau koncertuoti. Ar gali būti dar kur geriau klausytis „Queen“ muzikos, jei ne ten: vasarą, po atviru dangumi, garsiai, pačiame Vilniaus senamiestyje?

– Ar tau pačiam koncerto aplinka yra įkvėpimas?

– Taip! Tikrai jaučiasi kokybinis skirtumas, kai dainuoji festivalyje po atviru dangumi. O čia dar tokia didinga istorija šalia – baroko šedevras Šv. Jonų bažnyčia! „Untold City“ turi pačią įspūdingiausią atvirą sostinės koncertinę erdvę! Kuo daugiau joje bus muzika besimėgaujančių žmonių – tuo didesnis gerų emocijų ryšys tvyros šioje unikalioje vietoje.

– Kaip vyksta repeticijos, ką gali pasakyti apie muzikantų komandą, su kuria pasirodysi?

– Dabar aš turiu milžinišką krūvą „namų darbų“ ir dar repetuoju su labai stipria muzikantų ir pritariančių vokalistų komanda, su gitaros virtuozu Tomu Varnagiriu priešaky. Visi muzikantai groja su žinomiausiais Lietuvos atlikėjais, yra absoliutūs profesionalai, todėl žinau, kad mums pavyks sukurti gerą roko koncertą.

– Kur, tavo nuomone, slypi „Queen“ fenomenas? Jų klauso net dabartiniai dešimtmečiai, jau nekalbant apie vyresnes kartas.

– „Queen“ kūrė nestandartinę muziką, nesilaikė jokio žanro rėmų, todėl ji – nenuspėjama, žaisminga, užvedanti ir itin melodinga. Dainų tekstai turi gelmės, nėra primityvūs. Jie turi emocinį užtaisą bei užšifruotą žinią kiekviename kūrinyje. Jie – tikrieji roko vėliavnešiai ir jų muzikoje galima pajusti tą sausakimšų stadionų dvasią, to laikmečio dydybę. Be to, tai energija, kuri tiesiog sprogsta scenoje, tai pajunta ir jauni, ir vyresni. Nesvarbu, kuriai kartai priklausai, genialią muziką atpažįsta visos kartos.

– „Queen“ dainos vokaliai sudėtingos, kaip sekasi jas įvaldyti?

– Smagiausia, kad programoje nėra nei vienos mažiau žinomos dainos, visi kūriniai – superhitai ir visi nelengvai atliekami. F. Mercury buvo unikalus vokalistas. Visos „Queen“ vokalinės partijos – aukštos ir sudėtingos, todėl teks rimtai paplušėti. Atiduosiu visas jėgas, kad manoji versija būtų tokia pat nuoširdi ir energinga.

– Kokia „Queen“ daina tau labiausiai patinka?

– Nesu tas žmogus, kuris galėtų išsirinkti vieną kūrinį. Ypač, kai visa jų muzika – geniali.

– O kuri daina – didžiausias iššūkis?

– Čia gi F. Mercury... Yra vos kelios dainos, kuriose iššukių beveik nėra. Jis dainavo taip, kad, jei nori deramai atlikti jo dainas, turi įdėti darbo per repeticijas. Tą šiuo metu su didele meile ir darau.