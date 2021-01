J. Leonavičiūtė: kas iš to, kad kažkoks „diedas“ duos pinigų kiekvieną mėnesį?

„Viskas, kas per daug paprasta, labai laikina. Kas iš to, jei tau duos kažką, o vėliau ateis kitas žmogus, jam duos dar daugiau, ir tu būsi nebereikalinga? Taip moteris praranda savo laisvę, individualumą... Tai nepalyginama su asmenine veikla, kai darai tai, kas tau patinka, ir nesvarbu, kad žingsnis po žingsnio. O tai, kad kažkoks diedas tau duos tam tikrą sumą pinigų kiekvieną mėnesį, kas iš to? Tai yra labai laikina, tokie dalykai ilgam laimės neatneša, nes už pinigus dauguma žmonių perka tik daiktus“, – šį pirmadienio vakarą LNK gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ teigs sporto trenerė Jolanta Leonavičiūtė.