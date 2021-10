J. Jarutis pristato naują dainą: įkvėpimo sėmėsi iš „Oskarą“ laimėjusio filmo

Atlikėjas pasakoja, kad parašyti emocingą ir jautrią dainą jį įkvėpė kultūrinė patirtis – neišdildomą įspūdį palikęs filmas.

„Praėjęs pavasaris vėlavo, buvo tamsu ir šalta, o man jau norėjosi saulės, pietietiškos šilumos. Todėl vieną vakarą pažiūrėjau Luca Guadagnino filmą „Call me by your name“. Italijoje vykstanti meilės drama sukrėtė ir išprovokavo daugybę minčių – apie begalinį žmonių jautrumą, pažeidžiamumą ir skausmą sukeliantį atvirumą“, – pasakoja J. Jarutis.

Išskirtinė ne tik daina, bet ir jos muzikinis klipas, nes šįkart jame neišvysime paties Justino – pagrindinį vaidmenį atlieka aktorius ir judesio virtuozas Petras Lisauskas. Kas paskatino atlikėją užleisti vietą priešais kameras?

„Norėjau, kad šįkart būtų kitas žmogus – jo jausmai, jo išraiškos, jo empatija, – teigia muzikantas. – Kartą teko stebėti aktoriaus Petro Lisausko performansą ir mane sužavėjo jo ekspresija, kūno kalba, todėl šiam vaizdo klipui jis tiko idealiai. Glaudžiai dirbdami su nuostabiu operatoriumi ir klipo idėjos autoriumi Linu Mažonu norėjome atkurti tą intymią pokalbio atmosferą, kai jau, rodos, tuoj nueisi į šalį ar padėsi ragelį, bet staiga pajunti, kad ne viską išsakei, todėl darsyk atsisuki ir sukaupęs drąsą išlieji tai, ko nutylėti nebegali“.

Pasiūlymą prisidėti prie šios idėjos įgyvendinimo P. Lisauskas sutiko entuziastingai ir atskleidė, kad mėgavosi kūrybiniu procesu.

„Justino daina patiko iškart, kadangi įsiklausęs į jos žodžius supratau, kad dauguma mūsų yra turėję panašių gyvenimiškų apmąstymų. Tad ir man nereikėjo toli ieškoti jausminio atitikmens, siekiant emociškai pagrįsti judesį“, – kūrybinio proceso detalėmis dalijasi P. Lisauskas.

Naująją dainą gerbėjai gyvai pirmąsyk galės išgirsti jau spalio 30 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje, kur įvyks J. Jaručio koncertas.