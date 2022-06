J. Deppas džiaugiasi teismo sprendimu, A. Heard – neapsakomai nusivylusi

Prisiekusieji nusprendė, jog A. Heard apšmeižė savo buvusį vyrą, kad šis esą prieš ją smurtavo, ir priteisė jam 15 mln. dolerių (apie 14 mln. eurų) kompensaciją.

Per šešias savaites išnagrinėjus įtemptą bylą dėl šeiminio smurto, septynių narių žiuri Virdžinijoje priėjo prie išvados, kad abu buvę sutuoktiniai apšmeižė vienas kitą, bet sprendimas vis tiek yra daug palankesnis „Karibų piratų“ (Pirates of the Caribbean) žvaigždei.

58 metų J. Deppas, kuris 2020-aisias Londone pralaimėjo bylą dėl šmeižto, iškeltą laikraščiui „The Sun“, teigusiam, kad jis mušė žmoną, trečiadienio verdiktą vadino savo pergale, o A. Heard pareiškė, kad jos „širdis sudaužyta“.

Tris dienas taręsi prisiekusieji – penki vyrai ir dvi moterys – vieningai nutarė, kad A. Heard yra kalta dėl visų trijų kaltinimų šmeižtu ir nurodė jai sumokėti J. Deppui 10 mln. dolerių (9,3 mln. eurų) kompensaciją ir 5 mln. dolerių (4,7 mln. eurų) baudinių nuostolių.

A. Heard sakė dėl tokio sprendimo „neapsakomai“ nusivylusi ir vadino nutartį „nesėkme“ moterims.

Pagal Virdžinijos įstatymus baudiniai nuostoliai negali viršyti 350 tūkst. dolerių, tad bendra J. Deppui priteista kompensacija yra 10,35 mln. dolerių.

36 metų A. Heard laimėjo tik dėl vieno iš trijų atsakomųjų kaltinimų J. Deppui. Prisiekusieji jai priteisė 2 mln. dolerių (1,9 mln. eurų) kompensaciją.

A. Heard sakė dėl tokio sprendimo „neapsakomai“ nusivylusi ir vadino nutartį „nesėkme“ moterims.

„Nusivylimo, kurį šiandien jaučiu, neįmanoma nusakyti žodžiais. Mano širdis sudaužyta, kad kalno įrodymų vis tiek nepakako atremti mano buvusio vyro neproporcingai galiai, įtakai ir poveikiui“, – sakoma A. Heard pranešime, paskelbtame po prisiekusiųjų nutarties Ferfakse.

„Esu juo labiau nusivylusi, ką šis verdiktas reiškia kitoms moterims. Tai nesėkmė... Tai nesėkmė idėjai, kad smurtas prieš moteris bus vertinamas rimtai“, – pridūrė ji.

Gerbėjai prie teismo

J. Deppas, kuris pastarosiomis dienomis lankėsi Anglijoje, teismo posėdyje nedalyvavo, bet sveikino didžiulį susidomėjimą kėlusios bylos verdiktą.

Scanpix nuotr.

„Prieš šešerius metus mano gyvenimas, mano vaikų gyvenimas, man artimiausių žmonių gyvenimas, taip pat žmonių, kurie daugybę metų rėmė mane ir tikėjo manimi, gyvenimas amžiams pasikeitė“, – sakoma J. Deppo pareiškime socialiniame tinkle „Instagram“.

„Prisiekusieji sugrąžino man mano gyvenimą, – sakė jis. – Nuo pat pradžių šios bylos iškėlimo tikslas buvo atskleisti tiesą, kad ir koks būtų rezultatas. Geriausia dar laukia, naujas skyrius pagaliau prasidėjo.“

Pareiškimas per trumpą laiką sulaukė milijonų „patiktukų“.

Kelios dešimtys smalsuolių ir J. Deppo šalininkų alinančiame karštyje prie teismo rūmų laukė verdikto. Vienas vyras atėjo su kapitono Džeko Žvirblio skrybėle.

J. Deppas bylą iškėlė dėl 2018 metais laikraštyje „The Washington Post“ paskelbto A. Heard straipsnio, kuriame ji apibūdino save kaip smurto artimoje aplinkoje auką.

Teksase gimusi aktorė niekada konkrečiai neįvardijo, kad nukentėjo nuo J. Deppo, su kuriuo susipažino 2009 metais juostos „Romo dienoraštis“ (The Rum Diary) filmavimo aikštelėje, tačiau jis padavė buvusią žmoną į teismą tvirtindamas, kad ji leido suprasti, jog jis prieš ją smurtavo. J. Deppas reikalavo 50 mln. JAV dolerių (46 mln. eurų) kompensacijos.

Abu sakė, kad J. Deppas paskui sukruvintu pirštu prirašinėjo ant sienų, lempų ir veidrodžių.

A. Heard, kuri už J. Deppo ištekėjo 2015-aisiais, o po dvejų metų su juo oficialiai išsiskyrė, pateikė priešinį ieškinį, reikalaudama 100 mln. dolerių kompensacijos. Ji teigė, jog ją apšmeižė J. Deppo advokatas Adamas Waldmanas (Adamas Valdmanas), pasakęs dienraščiui „Daily Mail“, kad aktorės pareiškimai apie patirtą smurtą tėra „pramanas“.

Kompensacijoms prisiteisti reikėjo įrodyti, kad šmeižikiški pareiškimai buvo padaryti turint piktavališkų ketinimų.

Audringi santykiai

Televizijų transliuoto teismo proceso metu liudijo dešimtys liudytojų, įskaitant asmens sargybinius, Holivudo studijų vadovus, agentus, pramogų industrijos ekspertus, gydytojus, draugus ir giminaičius.

Patys J. Deppas ir A. Heard taip pat ne vieną dieną stovėjo ant liudytojų pakylos.

Prisiekusieji išklausė ir piktų poros ginčų vaizdo bei garso įrašų, pamatė nuotraukų, parodančių, kaip teigta, A. Heard per šiuos audringus santykius patirtus sužeidimus.

Ištisos liudijimų valandos buvo skirtos tam, kaip tris kartus „Oskarams“ nominuotas J. Deppas neteko piršto galiuko 2015 metų kovą Australijoje filmuodamasis vienoje „Karibų piratų“ juostoje.

J. Deppas tvirtino, kad taip nutiko A. Heard sviedus į jį degtinės butelį. A. Heard sakė nežinanti, kaip J. Deppas susižeidė.

Abu sakė, kad J. Deppas paskui sukruvintu pirštu prirašinėjo ant sienų, lempų ir veidrodžių.

A. Heard teigimu, J. Deppas per išgertuves, kai taip pat vartodavo narkotikus, virsdavo fiziškai ir seksualiai smurtaujančiu „monstru“ ir priešindavosi jos pastangoms apriboti alkoholio ir narkotikų vartojimą.

J. Deppas liudijo, kad dažnai smurtaudavo kaip tik A. Heard, ir sakė, kad buvo „žiauru“ klausytis „groteskiškų“ kaltinimų smurtu.

Abu jie tvirtino, kad kaltinimai smurtu ir su tuo susijęs didelis viešumas pakenkė jų karjeroms Holivude.