Įžymybių gyvenimas kaime: nuo euforijos iki galvos skausmo

Dar viena mada – išsižadėti miesto, nusipirkti sodybėlę ir joje džiaugtis nepriklausomybe nuo šilumos ar elektros tinklų. Kaimo gyvenimas sutaupo ir pinigų, ir nervų, sako šio vakaro LNK laidos „KK2 penktadienis“ herojai. Tačiau pripažįsta, kad iš miestiečio virsti ūkininku – yra reikalų.

Grupės „2 Donatai" lyderis Donatas Čižauskas virto daržovių augintoju: nors ūkis nedidelis, jame jau sunoko arbūzai. „Labai lengva ūkininkauti pas uošvį, kuris turi traktorių, – juokiasi Donatas. – Po koncertų norisi užkąst šparaginių pupelių su acteliu, agurkėlių arba agurkų su česnakais. Pradėjau auginti praėjusiais metais, norėjau turėti savo produktų. Tik šie metai nebuvo arbūzų metai, tik keli sunoko“, – rodė arbūzą į studiją atsinešęs Donatas. Pas uošvius tvenkiny jis augina ir karpius. „Labai skanu išsitraukt šviežią“, – sako dainininkas.

Neseniai į sodybą kaime gyventi persikėlė ir aktorius Sigitas Račkys, kuri sako, kad gyvenant kaime pasitaisė ir sveikata, ir nuotaika.

„Meskit darbus, jei yra galimybė, – juokėsi aktorius. – Koks kaifas yra nedirbti, jau treji metai negaliu atsigėrėti. Atsikeli ryte, ir viskas – tu, šuo ir miškas. Jokio teatro, jokių serialų. Ir kraujo spaudimas, ir cholesterolis pasitaisė. Kai suėjo septyniasdešimt, pasistačiau nedidelį namelį, vos 25 kvadratų, ir namelyje gyvenu sau vienas. Žmona sakė, kad po pirmos žiemos išlėksiu kai kulka, o, atvirkščiai, ji per pandemiją visus metus sėdėjo man prieš akis. Buvo ir elektra dingus keturioms paras, „Durnių“ lošėm prie žvakių šviesos. Ir pas mus ten labai mažai vietos, tai ji eina ir judina mane. Sakau, gal gali nejudint manęs, o ji negali“, – juokėsi S. Račkys.

Kantri muzikos žvaigždė Virgis Stakėnas daug metų gyvena užmiesty Šiaulių rajone. „Labai patinka, kad gyvenu ne Vilniuje. Vijoliuose įtraukiu oro. Namai – tai mano uostas, į kurį grįžtu, jame įsikraunu po gastrolių, kelionių, televizijų. Tik iš manęs gaspadorius prastas“, – sako V. Stakėnas. Tačiau tai netrukdo legendiniam dainininkui gyventi smagiai. Stakėnui žmona padovanojo tvenkinį, o jis žmonai – karietą.

„Tvenkinys yra mano žmonos verslo planas. Kai buvau ilgose gastrolėse, ji pasamdė žmones iškasti tvenkinį. Gilus išėjo, net nerti galima. Jis turi pavadinimą „Pasaulio galas“, jame yra žuvyčių, vėžiukų, ant kranto auga obelis, kriaušė, slyva, yra lieptas. Kai užsisuku darbuose, nueinu ant lieptelio, trupinu batoną ir metu žuvytėms, Jos džiaugiasi, o man labai gera terapija. Žmonai padovanojau bričkutę. O kuris vyras savo žmonai nenori padovanoti karietos? Žirgo neturiu, pats traukiu, matot, koks suvargęs“, – kvatojosi V. Stakėnas.

Dažnas galvoja: išvažiuosiu į kaimą ir būsiu pats sau ponas. Deja, ponais virsta ne visi. Kur kas daugiau – vergais, nes įsigijus žemės prasideda nesustabdomas darbų maratonas. Štai aktorius Marius Jampolskis virto savo namo užmiestyje įkaitu.

„Gyventi užmiesty buvo mano svajonė, nes esu gimęs ir užaugęs statybų aikštelėje Kauno senamiesty. Skirtingai nei mano bendraamžiai, neturėjau kaimo ir visada jaučiau deficitą. O žmogus ieško progos turėti tai, ko neturi. Užkliuvau už namo su 25 arų sklypu. Įsigijau. Su įkvėpimu pradėjau pjauti žolę, bet po trijų mėnesių... įsigijau robotuką. Supratau, kad gyventi kaime yra darbas. Galvojau, bus smagu. Net ravėti patiko. Grįžti iš darbo, palaistai pomidorus, papjauni žolę, bet paskui pamačiau, kokios didelės laiko sąnaudos. Galvojau, kad ir žmona kaime pripras. Be ūkio dar yra namas, o tame name kartkartėmis kažkas sugenda. Tik didesnė audra, nėra elektros. O viskas varoma elektra, tai nei vanduo bėga, nei šildymo yra. Buvau nusipirkęs generatorių, o jis tik įjungtas ėmė ir užgeso. Meistro neprisikviesi, viskas, ką bandai sutvarkyti name, kainuoja tūkstančius, tai brangus malonumas. Dvejus metus įtikinėjau, kad viskas pataisoma, bet ketvirtus metus žmona iššovė šampano kamštį, kai pasakiau: parduodam“.

