Iranas po šešių mėnesių iš kalėjimo paleidžia už kritiką sulaikytą režisierių

Mohammadas Rasoulofas (Mohamedas Rasulofas), kurio 2020 metų filmas „Blogio nėra“ (There Is No Evil) pelnė Berlyno kino festivalio pagrindinį apdovanojimą, yra vienas iš kelių žymių menininkų, sportininkų ir kitų įžymybių, pastaraisiais mėnesiais sulaikytų už valdžios kritiką.

Liepos mėnesį jis buvo suimtas už tai, kad kritikavo vyriausybės susidorojimą su protestais. Vyras buvo kaltinamas „neramumų kurstymu“ po dešimčių žmonių gyvybių nusinešusios pastato griūties pietvakariniame Abadano mieste. Po dviejų mėnesių, kai mirė šalies moralės policijos sulaikyta 22 metų moteris, visoje šalyje kilo protestai.

Reformistinis dienraštis „Shargh“ teigė, kad M. Rasoulofas neseniai buvo išleistas iš kalėjimo ir oficialiai paleistas į laisvę, tačiau nenurodė datos ir nepateikė daugiau informacijos. Oficialių komentarų negauta.

Anksčiau skelbta, kad sausio 7 dieną M. Rasoulofas buvo dviem savaitėms paleistas iš kalėjimo dėl sveikatos būklės pablogėjimo.

Anksčiau šį mėnesį Iranas paleido garsų režisierių Jafarą Panahį (Džafarą Panahį), kuris buvo suimtas liepos mėnesį, kai pasiteiravo apie M. Rasoulofo ir kito kolegos sulaikymą. Pareigūnai taip pat už užstatą paleido Irano aktorę Taraneh Alidoosti (Taranę Alidusti), kuri buvo sulaikyta už tai, kad kritikavo susidorojimą su naujausiais protestais.

Irano gyventojai išėjo į gatves dėl rugsėjo mėnesį mirusios Irano kurdės Mahsos Amini, kurią sulaikė moralės policija už tai, kad ji tariamai pažeidė griežtą islamo aprangos kodą. Protestai peraugo į raginimus nuversti šalį valdančius dvasininkus ir tapo vienu didžiausių iššūkių nuo pat jų atėjimo į valdžią per 1979 metų revoliuciją.

Nuo šių protestų pradžios žuvo mažiausiai 529 protestuotojai ir beveik 20 000 buvo suimti, teigia neramumus atidžiai stebinti teisių gynimo grupė „Iran Human Rights“ (IHR). Irano pareigūnai nepateikė oficialių nužudytųjų ir suimtųjų skaičių.

Filmas „Blogio nėra“, kuriame pasakojamos keturios istorijos, iš dalies susijusios su mirties bausmės taikymu Irane, 2020 metais Berlyne laimėjo „Auksinio lokio“ apdovanojimą. M. Rasoulofas neatvyko atsiimti apdovanojimo, nes Irano valdžia uždraudė jam keliauti.