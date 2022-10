Internete išgarsėjusi mokytoja kasmet rengia ypatingą šventę: vaikai visuomet tikisi kažko panašaus

Moteris laidoje pasakos savo darbą itin mėgstanti, tačiau nuo pat pirmųjų savo pamokų, iškart turėjo tikslą vaikus mokyti kuo įmanoma originaliau. „Norėjau visam pasauliui pasakyti, kad aš esu mokytoja. Susikūriau savo „Facebook“ paskyrą ir visose grupėse ėmiau dalintis, kad esu visai kitokia mokytoja“, – apie savo kelią pasakos Veronika, vaikams sukūrusi net specialias skaitymo korteles.

Kad mokytoja kitokia – akivaizdu. Mokiniai ją mėgsta, ir net baigę pradines klases, vis sugrįžta pasisveikinti. Veronika dėl to stengiasi – net ir ne itin vaikų mėgstamą mokslų pradžios šventę ji paverčia pačia didžiausia pramoga.

„Pirmą mokinių laidą išleisti buvo be galo liūdna – apsiverkiau, paliūdėjau, bet išleidau. Tačiau visi jie grįžta – ateina per pertraukas, pasveikina per gimtadienį. Būtinai užeina ir per Rugsėjo 1-ąją, nes mano Rugsėjo 1-oji visuomet būna įspūdinga, vyksta įvairūs šou. Pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo kosmoso tema. Man labai smagu, kai atėję vaikai sako: „Wow, kokia Rugsėjo 1-oji!“. Dabar jie visuomet tikisi kažko panašaus“, – su šypsena šį trečiadienį, 20 val. per TV3, pasakos mokytoja.

V. Naumovaitė laidoje prisimins ir savo karjeros pradžią. Po studijų baigimo, ji iškart aktyviai ėmė ieškoti darbo. Tiesa, tuo metu pasaulyje siautėjo pandemija, tad dalis pamokų vyko nuotoliniu būdu. O moteris kaip tik buvo suplanavusi kelionę...

„Vos baigusi studijas, visur išsiunčiau CV ir viena mokykla mane pakvietė pokalbiui. Ten manęs paklausė, ar moku groti pianinu? Pasakiau, kad palieku tai profesionalams, tad man buvo pasakyta, jog tokiu atveju jiems netinku. Tuomet ta pati mokykla paskambino dabartinei mano mokyklai ir pasakė, kad tikrai būsiu gera specialistė, verta mane priimti. Atėjau, pasikalbėjome, susitarėme, o tada pasakiau, kad turiu vieną prašymą... Kad mane išleistų į Maldyvus“, – prisiminimais dalinsis ji.

Tiesa, linksmi V. Naumovaitės mokymo būdai ir įsimenanti jos asmenybė mokykloje žavi ne visus. „Kai kurios mokytojos manęs labai nemėgsta. Apie pasisveikinimus galima pamiršti“, – šypteli ji.