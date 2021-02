M. Stonkaus paviešintoje nuotraukoje – šuo, kirptomis ausimis: žmonės piktinasi keturkojo kankinimu

„Daug meilės vienoj nuotraukoj ir kažkokie visi biški panašūs“, – socialiniame tinkle „Instagram“ po nuotrauka pridūrė aktorius.

Graudu, kai net Lietuvos žvaigždutes palaiko žiaurų elgesį su gyvūnais.

Tačiau po M. Stonkaus įrašu netrukus užvirė pasipiktinusių internautų diskusija. „O šuniukas su nukirptom ausim, kas yra nelegalu! Bravo. Apsikarpykit ir sau kuriuos nors galus“, – rėžė internautė Vygailė.

„Kodėl jis be ausų?“ – klausė Simona.

„Graudu, kai net Lietuvos žvaigždutes palaiko žiaurų elgesį su gyvūnais“, – piktinosi Lukas.

„Lietuvos įstatymai draudžia trumpinti gyvūnams ausis, nežinojot? Tai laikoma žiauru elgesiu su gyvūnu. Koks padorus veislynas trumpina? Joks. Tai gal iš daugintojų įsigijot?“ – klausė internautė Kamilė.

„Instagram“ nuotr.

Sulaukęs kritikos M. Stonkus netrukus socialiniame tinkle „Facebook“ suskubo paaiškinti situaciją.

Lietuvos įstatymai draudžia trumpinti gyvūnams ausis, nežinojot? Tai laikoma žiauru elgesiu su gyvūnu.

„Challange – nei savaitės be skandalo. Grįžti iš lauko ir čia vėl važiuojam! Dėl to šunelio. Pirmiausia, jei turėčiau šunį, tai būtų be plaukų, nes aš ir mano OCD su jais nesusidraugautų. Kitas dalykas, kad šuo Luna yra laimės kūdikis, kuri buvo rasta su dar dviem savo giminaičiais ir laimingo atsitiktinumo dėka papuolė į geras rankas. Tik noriu pabrėžti, kad gaudausi situacijoje dėl veisėjų ir kitų nesamonių ir kad su kolegom paaukojom 1 tūkst. eurų šunų prieglaudai, po ko vėl buvom apkaltinti, kad ne ten paaukojom, bet čia atskira tema. Suprantu jūsų susirūpinimą dėl gyvūnų ir jų kankinimo, bet jau galite savo energiją koncentruoti į kitus dalykus, nes ne čia pataikėt“, – socialiniame tinkle rašė aktorius.

Primename, kad remiantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 straipsniu, nuo 2004 metų bet kokios veterinarinės procedūros, kuriomis siekiama pakeisti gyvūno išvaizdą ir jo fiziologines funkcijas (ausų, barzdelių, skiauterių, snapų, uodegų trumpinimas, balso stygų, ragų, nagų, sparnų, kanopų ir ilčių pažeidimas ar pašalinimas, plunksnų išpešimas ar pašalinimas kitu būdu ir kt.), pažeidžiant gyvūnų kūno dalių, minkštųjų audinių ar kaulų struktūrą, išskyrus atvejus, kai procedūra atliekama veterinarijos gydytojo sprendimu dėl gyvūno sveikatos, yra žiaurus elgesys su gyvūnu ir jo kankinimas.

Dažniausiai ausų ir uodegų kirpimo procedūra šunims atliekama šeimininkų sprendimu dėl estetinių priežasčių. Įrodyta, kad gyvūnams ji sukelia skausmą ir diskomfortą, todėl procedūra yra uždrausta visose Europos šalyse, Australijoje, Kanadoje. Tiek Lietuvoje, tiek ir ES šalyse draudžiama dalyvauti gyvūnams skirtuose renginiuose su augintiniais, kuriems buvo atliktos šuns išvaizdą ar fiziologiją keičiančios procedūros, o pasirodymas viešoje vietoje, ar tokių gyvūnų pardavimas gali užtraukti administracinę arba baudžiamąją atsakomybę šeimininkams ar veisėjams.

Už šunų ausų ir uodegų trumpinimą šeimininkams gresia administracinė arba baudžiamoji atsakomybė. Žiaurus elgesys su gyvūnu užtraukia baudą nuo 50 iki 1200 eurų, o pakartotinai nusižengusiems bauda išauga nuo 1200 iki 1750 eurų Taip pat iš šeimininkų gyvūnas gali būti konfiskuotas. Veterinarijos gydytojams, kurie nelegaliai atlieka ausų ir uodegų kirpimo procedūras, gresia licencijos netekimas ir administracinės nuobaudos.