Įdomiosios edukacijos laida prie televizijos ekranų kvies visą šeimą

Žaismingoji mėlynplaukė herojė Kitsy savo laidose kaskart stebins žiūrovus dar negirdėtais faktais apie mus supantį pasaulį, kvies kartu atlikti netikėčiausius eksperimentus, pasigaminti skaniausius užkandžius, praturtinti savo anglų kalbos žodyną bei prasimankštinti tiek vaikus, tiek ir suaugusius.

Laidos kūrybinė komanda, kartu su Kitsy priešakyje, sieks paneigti vyraujantį mitą, jog mokymosi procesas ir pramogos – du tarpusavyje nesuderinami dalykai. Tad edukacinis turinys bus pateikiamas linksmai ir įtraukiančiai, kad visai šeimai norėtųsi būti ne tik pasyviais laidos stebėtojais, bet ir aktyviais jos dalyviais.

„Mintis sukurti linksmo pobūdžio, tačiau edukacija paremtą turinį visai šeimai, kilo tuomet, kai pastebėjome, jog apskritai trūksta kokybiškų, originalaus pateikimo ir žiūrovą įtraukiančių mokomųjų laidų. Pirminė idėja buvo laidas kurti anglų kalba, tačiau ilgainiui sulaukėme nemažai tėvų prašymų, kad laidos turinys taptų ir lietuviškas. Be to, iki šiol visa tokio pobūdžio informacija kitur būdavo pateikiama tik iš vienos perspektyvos – edukacinės arba pramoginės. Tad, atsižvelgdami ir į aplinkinių poreikį, nusprendėme atrasti tą aukso viduriuką ir sujungti šiuos du aspektus į vieną. Taip ir atsirado „Kitsy“ laida“, – teigia viena iš laidos sumanytojų Viktorija Karpovaitė.

Negana to, per įvairius lavinamuosius užsiėmimus ir veiklas su vaikais, Kitsy taip pat skirs dėmesį ekologijos ir aplinkosaugos, atsakingo vartotojiškumo, dar žinomo kaip zero waste, bei sveikos gyvensenos temoms. Visa tai, pasak laidos prodiuserės Viktorijos, yra aspektai, apie kuriuos tėvams būtina pradėti kalbėti su savo vaikais jau nuo mažų dienų. Tokiu būdu gali būti suformuojami teisingi įpročiai bei atsakingas požiūris į save ir mus supančią aplinką.

„Temos, kurios bus paliečiamos laidų metu, yra aktualios ir šių laikų vaikams bei jų tėvams. Manau, kad tokias vertybes kaip atsakingas vartotojiškumas ar sveika gyvensena, tėvai turėtų vaikams įskiepyti jau nuo mažų dienų, kad palaipsniui tai taptu geru įpročiu. Vis dėlto, pasitaiko atvejų, kai ir patys tėvai ne visada žino, kaip teisingai reikėtų atsakyti į opiausius ir aktualiausius klausimus, kylančius auginant vaikus, ar kaip įdomiai bei suprantamai tą informaciją jiems pateikti. Tad ir šioje vietoje Kitsy herojė yra pasirengusi ištiesti pagalbos ranką“, – pasakoja laidos prodiuserė V. Karpovaitė.

Visai šeimai skirtos laidos „Kitsy“ premjera – šeštadienį, liepos 4 dieną, 8. 30 val. per TV3.