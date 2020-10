Į „X faktorių“ žengusi G. Žemaitė sulaukė vyro pastabos

„Šis vakaras yra ypatingas. Pats su grupe koncertuoju jau virš 30 metų. Man aiškūs grupių reikalai, problemos ir džiaugsmai. „X faktoriaus“ grupių kategorijoje nutinka pačių netikėčiausių dalykų. Tai – pati paslaptingiausia ir įdomiausia kategorija“, – intriguoja projekto teisėjas.

Viena iš šio vakaro šou dalyvių – žiūrovams puikiai pažįstama laidos „TV pagalba“ žurnalistė Gerda Žemaitė. Žinomai moteriai dainavimas yra mylimas hobis, tačiau viena lipti į sceną ji nedrįso. Taip šalia jos atsidūrė kolega – operatorius Remigijus Sinkevičius. „Turiu labai puikų kolegą, su kuriuo mes praleidžiame didelę laiko dalį. Didžioji scena man labai baisi, todėl paklausiau, ar negalėtų kolegiškai pagelbėti“, – pirmosios laidos metu kalbėjo G. Žemaitė.

Gerda Žemaitė ir Remigijus Sinkevičius. „Fotodienos“ nuotr.

Duetas pirmąjį pasirodymą prisimena tarsi per miglą – stresas buvo užvaldęs visą kūną ir mintis. Teisėjams pasiūlius dalyvauti grupių kategorijoje, Gerda ir Remigijus mielai sutiko – dviese įtampą atlaikyti yra kur kas lengviau. „Mano vyras yra projekto „TV pagalba“ vadovas. Iš pradžių jis paklausė, kas dirbs, kada filmuosime, juk tiek iškvietimų... Mums labai puikiai pavyksta suderinti darbą ir hobį – dalyvavimą projekte. Esame visada kartu, kol važiuojame iš taško A į tašką B, dainuojame. Tai neatima papildomo laiko, viską suspėjame. Turime labai gerą grupę“, – prieš pasirodymą ant scenos kalbėjo G. Žemaitė.

„Aš jaučiuosi savo rogėse. Kaip filmuodamas jaučiuosi gerai, taip pat ir scenoje jaučiuosi gerai. Labai paprasta būti abejose kameros pusėse“, – kalba TV laidų operatorius, projekte nusprendęs uždainuoti.

Į TV3 projekto sceną G.Žemaitė žengė atrodydama itin sceniškai – pasipuošusi tviskančia, plunksnomis dekoruota glaustinuke. Apranga iš karto atkreipė sau komandą besirenkančio S.Urbonavičiaus-Samo dėmesį. Duetas atliko Rihannos ir Eminem hitą „Love the Way You Lie“. Tiesa, daina buvo šiek tiek pakeista ir pritaikyta lietuviškam duetui. „Gal šiek tiek per didelis kąsnis šiam kartui. Praėjusį kartą buvote pozityvesni ir tas puikiausiai vežė. Surimtėjote ir pradėjau jus kitaip vertinti. Jūs puikiai atrodote linksmesniame amplua“, – sakė Saulius Prūsaitis.

„Puikiai repavai, atsirado jėga, tačiau jūs galite daugiau. Linkiu kritiškesnio požiūrio ir viskas bus gerai“, – kalbėjo Justė Arlauskaitė-Jazzu.

„Klasikinis pop muzikos duetas, kokie dabar yra ant bangos. Man tokį duetą yra palanku turėti“, – sakė S.Urbonavičius-Samas.

Ar S.Urbonavičius-Samas duos duetui kėdę? Ar Gerda pateks į kitą etapą? Sužinosite jau šį vakarą, 19.30 val. per TV3 televiziją.