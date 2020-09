Į televizijos eterį grįžta laida „Gimę tą pačią dieną“

„Per pirmuosius dvejus projekto metus mes išgirdome jau beveik du šimtus žmonių istorijų – atvirų, nuoširdžių, tiek džiaugsmo, tiek kartėlio kupinų pasakojimų. Aktoriai, TV veidai, sportininkai, dabar jau ir abu Prezidentai – visi mielai sutiko pasivaikščioti su žiūrovais savo gyvenimo vingiais. Jau nebekalbu apie žmones, apie kuriuos galbūt net nebuvome girdėję. Dažnas jų galvoja, kad jo istorija neverta ekrano, tačiau įsitikinau: kiekvienas pasakojimas, kaip ir gyvenimas, unikalus“, – sako „Gimę tą pačią dieną“ prodiuseris, režisierius Vygintas Prebergas.

„Visą profesinį gyvenimą rengiu interviu, tačiau tai, kas vyksta „Gimę tą pačią dieną“, yra tiesiog magija. Nežinau kaip taip vyksta, tačiau šioje laidoje nebuvo nė vieno pašnekovo, kuris nesusigraudintų. Verkia vyrai ir moterys, jauni ir brandūs. Pasakodami savo gyvenimus, jie atranda seniai pamirštų sentimentų, slogumo, kartais net smurto ir, žinoma, džiaugsmo akimirkų. Kai visa tai pajudini, žmonės tarsi išeina į praeitį. Nenuostabu, kad interviu trunka valandas, bet jos prabėga akimirksniu. Į šiuos pasimatymus einu su didžiausiu smalsumu, tarsi į psichoanalizės seansus“, – apie interviu subtilybes kalba Violeta Baublienė, kuriai patikėta atskleisti žinomų laidos herojų gyvenimo detales.

„Kurdama „Gimę tą pačią dieną“ jaučiuosi kaip tikra detektyvė. Kai imu ieškoti laidos herojų kaskart dėkoju, kad yra socialiniai tinklai. Dauguma pašnekovų atrasti būtent čia. Per projekto gyvavimo metus aplankėme atokiausius Lietuvos kampelius ir įsitikinome, kad mūsų žmonės yra nuostabūs, o kiekvieno jų gyvenimo istorija yra verta knygos. Be to, kaskart pastebiu vieną neįtikėtiną dalyką: tą pačią dieną gimusių herojų ne tik gyvenimo istorijos turi bendrumų, jie ir patys būna labai panašūs išoriškai“, – pastebi laidos kūrėja Danutė Nicolas, ieškanti tą pačią dieną gimusių žmonių.

Trečiasis „Gimę tą pačią dieną“ sezonas prasideda žinomo gamtininko, rašytojo, „Nacionalinės ekspedicijos“ dalyvio Selemono Paltanavičiaus ir dar dviejų tą pačią dieną gimusių žmonių istorijomis. Kitoms laidoms projekto kūrybinė komanda taip pat jau rengia pasakojimus, kuriuose išgirsime žurnalistės Beatos Nicholson, atlikėjos Veronikos Povilionienės, žinių vedėjo Marijaus Žiedo, aktorės Gražinos Baikštytės, dainininko Lino Adomaičio, psichoterapeuto Eugenijaus Laurinaičio ir daugelio kitų žinomų Lietuvoje žmonių pasakojimus apie gyvenimo kelią, atvedusį iki pat šios dienos.

Laidą „Gimę tą pačią dieną“ žiūrėkite nuo spalio 7 d. trečiadieniais 21.30 val. per LRT televiziją.