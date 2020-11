I. Stumbrienė: projekte sutikau dalyvauti tik su sąlyga, kad dėvėsiu gražiausią kostiumą

Moteris dalyvauti projekte „Kaukės“ sutiko toli gražu ne iš karto. „Iki šiol stebiuosi, kaip laidos prodiuseriams pavyko mane įkalbėti dalyvauti projekte, nes televizijos laidose esu gana retas svečias. Kai režisierė man paskambino pirmą kartą, apie formatą nebuvau girdėjusi. Peržiūrėjusi šou vaizdelius iš užsienio pradėjau kvatotis balsu. Pirmoji mintis – dainuoti scenoje ir dar apsivilkus juokingą kostiumą – tikrai ne man. Juo labiau, turiu taisyklę, niekada nedalyvauti pirmoje laidoje, kuomet nesu jos mačiusi. Tačiau po kito skambučio pradėjo kirbėti noras save išbandyti. Mačiau, kad užsienyje šis projektas – vienas populiariausių. Iškėliau dvi sąlygas – sulaukti pagalbos dainavimui. Labai padėjo Deivydas Zvonkus. Ir, žinoma, turėti vieną iš gražiausių kostiumų. Kai pamačiau Lapę – jokių abejonių nebeliko“, – pasakojo I. Stumbrienė.

Tiesa, iš pradžių dainuoti žaviai moteriai buvo labai baisu. „Niekada anksčiau nesu to dariusi. Net chore. Todėl atsistoti ant scenos su nepatogiu kostiumu ir atlikti dainas kitiems matant man – išties nemenkas iššūkis. Tačiau sunkumai man patinka. Reikėjo perlipti per save. Šiandien galiu pasakyti, kad savo rezultatais labai didžiuojuosi. Projekte užsibuvau, be to turėjau, pripažinkit, tikrai patį įspūdingiausią kostiumą iš visų“, – sakė I. Stumbrienė.

Tiesa, slėpti savo dalyvavimą nuo šeimos narių Lapei buvo sudėtinga. „Kiekvieną kartą ieškodavau pasiteisinimų. Sakydavau, kad važiuoju į kitų laidų filmavimus, tačiau namiškiai vis tiek mane įtarinėjo. Teko nemažai pasistengti išsisukinėjant. Mano vaikai, kurie dar projektui beįsibėgėjant suprato, kad ten aš, iš bendraklasių nuolat sulaukdavo suktų klausimų ir bandymų išsiaiškinti, ar aš – kartais ne Lapė? Tačiau jie tylėjo iki pat pabaigos. Ir tikrai, niekas mano šeimoje nesitikėjo, kad aš tai padarysiu. Taip gera juos nustebinti. Taip pat tikėjausi savo dalyvavimu šiame šou sulaužyti stereotipus apie save. Supratau viena – kad užsidėjus kaukę, nors ir jautiesi suvaržytai, per ją sunku kvėpuoti, tačiau nuotaika pasikeičia. Su Lapės kostiumu jausdavausi visiškai laisva daryti ką noriu, sakyti ką galvoju buvo drąsiau, o ir maivytis sekėsi daug geriau. Tai – neįkainojama, mane smarkiai išlaisvinusi patirtis“, – atviravo I. Stumbrienė.

Šį sekmadienį LNK muzikinio šou „Kaukės“ komisijos nariai spėjo teisingai. Tačiau iki to laiko intriga, kas po Lapės kostiumu ramybės nedavė daugeliui. „Tai – viena mįslingiausių kaukių. Iki pat pabaigos nebuvau 100 procentų tikra, kas po ja. Tiesa, paskutinė daina Ingą ganėtinai išdavė. Iš balso kilo įtarimų, kad ten būtent ji. Projektas baiginėjasi, liko tik trys paslaptys. Išsirinkti, ką atidengti šiandien buvo be galo sudėtinga“, – įspūdžiais dalijosi „Radiocentro“ laidų vedėja Livija Gradauskienė.

