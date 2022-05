Į filmavimo aikštelę sugrįžęs M. Vaitiekūnas: gera gyvenime kurti blogiuko personažą

„Galima sakyti, kad viskas įvyko pagal planą – pjesės rašymas, tada jos statymas. Tikėjau savo medžiaga ir aktoriais, su kuriais tai kūrėme, o gavosi puikus rezultatas, spektaklis „Ką/stingas“. Didesnis iššūkis buvo pradėti rašyti, nei režisuoti, bet kai tiki tuo, ką darai, viskas yra įmanoma“, – atviravo aktorius M. Vaitiekūnas.

Nors Mantas gyvena darbingu ritmu, tačiau leidžia sau ir pailsėti. Kartu su šeima ir artimiausiais draugais aktorius netrukus leisis į kelionę, kuri jam asocijuojasi su serialu, išleistu dar 1984-aisiais.

„Kaip ir kažko ypatingo mano gyvenime nevyksta. Myliu, kvėpuoju, stebiu, klausau, miegu, liūdžiu, džiaugiuosi, pykstu – gyvenu. Planuojame kelionę su šeima ir draugais į Neapolį. Kodėl? Draugai pasiūlė, mes sutikome. Italija, saulė, ko Lietuvoje visiems labai trūksta, mafija ir skaniausios pasaulyje picos. Dėl mafijos juokauju, bet man Italija neatsiejama nuo serialo „Aštuonkojis“ su nerealiuoju Michele Placido“, – savo planais dalinosi aktorius.

M. Vaitiekūnas / LNK stop kadras

Mantas ne veltui pajuokavo apie mafiją. Po ilgo už grotų praleisto laiko į serialą „Rimti reikalai“ grįžta jo įkūnijamas personažas Gabris, kuris žiūrovams paruošė kraują stingdančių staigmenų. Aktorius neslepia, kad pasiilgo darbo filmavimo aikštelėje ir atskleidė turintis vieną esminį panašumą su savo personažu.

„Pasiilgau filmavimo aikštelės ir viso to, kas lieka už kadro. Visada gera susitikti su kolegomis ir draugais gyvenime ir rimtu veidu kurti blogiuko personažą, nors dažnai vos laikaisi neapsisisiojęs iš juoko. Energijai sukaupti žmogui duota naktis, o per naktį, matyt, su žmogumi įvyksta įvairūs procesai, pilnatis, sapnai, žvaigždės ir t.t. Kartais būni labiau energingas, kartais ne taip, bet darbą atlikti reikia, eini ir darai. Gabrį vertinu gerai, man negėda į save žiūrėti kaip į personažą, taisytinų niuansų dar yra, bet palikime tai man. Gabrio personažas – žavus banditas. Kai myli ir nekenti tuo pačiu metu. Tai yra gražiausias jausmas. Be žavesio daugiau panašumų su personažu neturime“, – šypsenos veide neslėpė aktorius.

M. Vaitiekūnas / LNK stop kadras

M. Vaitiekūno įkūnijamo personažo Gabrio sugrįžimas – jau šį antradienio vakarą. Paskutinės serialo „Rimti reikalai“ serijos iki pat šio ketvirtadienio, kasdien 21 val. per LNK.