I. Burlinskaitė-Vaisieta: nedarykite, kaip dariau aš

„Niekas nepasikeitė per šias kelias dienas – aš tokia pati plika. Kiekvieną dieną atsikeliu ryte ir prie veidrodžio prikišus nosį žiūriu – gal kokia nauja blakstiena užaugo ar naujas plaukelis. Po truputį situacija taisosi. Kas liečia sveikatą, tai labai gerai jaučiuosi kiekvieną dieną, žvali, jeigu tik išsimiegu. Ir po trupučiuką matau, kad blakstienos jau kalasi mažytės ir plaukučiai vienas kitas – tokie reti. Įsivaizdavau, kad viskas, tas ežiukas, pradės augti vienu metu. Bet dabar nežinau, kada plaukučiai susivienodins ir bus tas ežiukas pagaliau“, – ketvirtadienį instagrame pasakojo I. Burlinskaitė-Vaisieta.

Moteris džiaugėsi, kad vis aktyviau įsitraukia į sportinę veiklą.

„Noriu pasidžiaugti, nes jau kuris laikas kiekvieną dieną bent šiek tiek pasportuoju. Ir šiandien buvau nuvažiavusi į sporto salę, ir padarau daugiau kardio pratimų. Noriu, galvoju, gal kažkaip greičiau ta visa chemija išsivaikščios, nes dar jaučiu, kad pirštai nutirpę, nors jau žymiai mažiau negu buvo, bet dar vis jaučiasi“, – sakė žinoma moteris.

„Instagram“ kadras.

Ji taip pat pasidžiaugė, kad pradėjo maitintis sveikiau.

„Paskutiniu metu, prieš sužinant diagnozę, ką dariau tikrai blogai – tai būdavo taip, kad nevalgau, nevalgau ir kadangi labai mėgstu saldumynus, turėjau silpnybę bent iki ligos – vakare torčiuko ar bandelę kokią. Nedarykite taip, kaip dariau aš, ir nekeiskite normalaus maisto į kavą ir bulkutes, kad ir kaip tai būtų skanu. Tai kenkia ne tik figūroms, bet ir šiaip yra nesveika. Tai ir pamaitinau ir paauginau tą savo diagnozę bent paskutinius kelis mėnesius gal ir daugiau, nes laikas greitai bėga, nes neduok Dieve, dar koks renginys, tai ten apie maistą išvis negalvoju, o vakare – kavos, kavos, saldainį ar torčiuką vietoj normalaus maisto. Taip būdavo. Ir tai yra blogai, tad dabar stengiuosi šį įprotį pakeisti“, – prisipažino I. Burlinskaitė-Vaisieta.

Ji atkreipė dėmesį, kad po ligos pasikeitė skonio receptoriai ir tai, ką mėgdavo anksčiau, to dabar visiškai nenori.

„Kas mane pažįsta, tai mano antras vardas gali būti kava su pienu – labai mėgau kavą ir gan riebią – su pienu, su grietinėle, ir tokią kavą gerdavau ir jos tiesiog norėdavau labai ir namuose, ir visur, degalinėse, ir panašiai. Ir nuo vaikystės be galo saldumynų mėgėja esu. Tai kas keisčiausia, dabar nuo kavos su pienu (gal čia dar chemijos poveikis) mane pykina, o saldumynų visiškai nenoriu, man jų apskritai gali nebūti. Dabar noriu to, ko nevalgydavau, pavyzdžiui, mėsos, nors anksčiau galėdavau būti vegetare. Va, ko noriu – mėsos, jautienos, net lašinukų tų pačių. Tai va, kaip įdomiai pas mane viskas pasikeitė.“

Moteris džiaugėsi ir vis gerėjančia sveikata. „Man net keista ir net neįprasta, kad taip gerai jaučiuosi, kad tokia stipri esu ir kad tiek daug per dieną noriu nuveikti ir nepavargstu. Tai labai faina dėl to. Ir nežinau, ar pastebite, aš pati tai matau labai gerai, kad pagaliau ne tik plaukučiai kalasi, bet ir veidas po truputėlį grįžta į savo vietas, jau to pagurklio beveik nebeliko, ir aš po truputį vėl tampu vėl beveik tokia pati, kokia ir buvau. Viskas tik geryn pas mane“, – sakė ligą įveikusi moteris.