Holivudo žvaigždei K. Spacey‘iui pateikti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų

62-ejų aktorius kaltinamas keturiais seksualinės prievartos atvejais prieš tris vyrus, ketvirtadienį pranešė britų prokuratūra.



Be to, K. Spacey‘is kaltinamas „vieną asmenį be sutikimo privertęs dalyvauti seksualiniuose veiksmuose su įsiskverbimu“. Tai incidentai, vykę nuo 2005 metų kovo iki 2013-ųjų balandžio.

Tyrimą prieš Holivudo žvaigždę vykdė Londono policija. Dalis nusikaltimų įvykdyta Londono Lambeto rajone. Čia įsikūręs „Old-Vic“ teatras, kurio meninis vadovas nuo 2004 iki 2015 metų buvo K. Spacey‘is.

Įsisiūbavus #MeToo debatams, „Oskaro“ laureatui jau 2017 metais JAV buvo pateikti kaltinimai dėl seksualinių išpuolių. Tai K. Spacey‘iui turėjo rimtų padarinių: jis neteko pagrindinio vaidmens „Netflix“ seriale „Kortų namelis“ („House of Cards“) ir patyrė dramatišką karjeros nuosmukį.