Holivudo žvaigždė J. Deppas pralaimėjo bylą dėl šmeižto

Ši didžiulio dėmesio sulaukusi byla, žiniasklaidos tituluota „didžiausiu XXI amžiaus teismo procesu dėl šmeižto Anglijoje“, atskleidė daug šokiruojančių faktų apie chaotišką aktoriaus gyvenimo būdą.

Aukštojo teismo teisėjas Andrew Nicolas (Endrius Nikolas) atmetė 57 metų J. Deppo skundą nurodęs, kad „The Sun“ leidėjos „News Group Newspapers“ (NGN) straipsnis „iš esmės teisingas“ ir „ieškovui nepavyko įrodyti šmeižto“.

„The Sun“ padėkojo teisėjui už „nuodugnų bylos išnagrinėjimą“, o A. Heard – „už drąsą duoti parodymus teisme“.

Kino sagos „Karibų piratai“ (Pirates of the Caribbean) žvaigždė bylinėjosi su NGN ir „The Sun“ vyriausiuoju redaktoriumi Danu Woottonu (Denu Vutonu) dėl 2018 metais pasirodžiusio straipsnio, kuriame tvirtinta, kad aktorius smurtavo prieš buvusią žmoną Amber Heard (Amber Herd) per dvejus metus trukusią jų audringą santuoką.

Poros santykiai nutrūko 2016 metais, kai A. Heard pateikė skyrybų prašymą, o teismas nurodė J. Deppui dėl įtariamo smurto nesiartinti prie buvusios žmonos.

Duodamas parodymus teisme aktorius pripažino ne vienus metus piktnaudžiavęs narkotikais, tačiau atkakliai neigė smurtavęs prieš buvusią žmoną.

Teisme J. Deppo naudai liudijo jo buvusi sužadėtinė, amerikiečių aktorė Winona Ryder (Vainona Raider), ir buvusi ilgametė partnerė, prancūzų dainininkė Vanessa Paradis (Vanesa Paradi).

Tačiau „The Sun“ advokatė pavadino aktorių „Džekilo ir Haido“ personažu, kuris „kontroliavo panelę A. Heard ir prieš ją fiziškai smurtavo“, ypač tuomet, kai būdavo apsvaigęs nuo narkotikų.

Prieštaringi pareiškimai

J. Deppas ir A. Heard susipažino 2011 metais juostos „Romo dienoraštis“ (The Rum Diary) filmavimo aikštelėje ir susituokė 2015 metų vasarį. Skyrybų sutartį pora pasirašė be teismo 2017 metais.

Po skyrybų gautą 7 mln. JAV dolerių (6,2 mln. eurų) išmoką A. Heard paaukojo labdarai.

Bylos nagrinėjimas Londono Aukštajame Teisme anksčiau buvo atidėtas dėl koronaviruso pandemijos.

Savo ikiteisminiame liudininkės parodyme V. Paradis sakė, kad J. Deppas, su kuriuo ji pragyveno ilgus metus ir susilaukė dviejų vaikų, yra „malonus“ ir „nelinkęs smurtauti“.

W. Ryder sakė „negalinti suprasti“ A. Heard kaltinimų, kad J. Deppas yra linkęs priekabiauti.

Tuo metu A. Heard skundėsi, kad 2015 metais Australijoje jai teko išgyventi „tris dienas fizinio smurto“.

J. Deppo teisininkų komandos pateiktuose dokumentuose pripažįstama, kad kartais poros santykiuose būdavo „fizinės“ jėgos panaudojimo, bet tai vyko A. Heard iniciatyva.

Kartais filmo „Karibų jūrų piratai“ (Pirates of the Caribbean) žvaigždei tekdavo gintis nuo jos smurto, sakė aktoriaus advokatas Davidas Sherborne'as (Deividas Šerbornas).

„Jis nėra žmonmušys ir niekada toks nebuvo“, – pridūrė jis.

Pasak advokato, A. Heard kaltinimai, kad J. Deppas ją užpuolė ir sužeidė, yra „visiškas melas“. Pasak teisininko, aktorius buvo viešai paneigęs šiuos tvirtinimus dar prieš tai, kai „The Sun“ apie juos parašė.

„Ieškovas [J.Deppas] nesmurtavo prieš ponią Heard – tai ji smurtavo prieš jį“, – sakė advokatas.

Pasak jo, A. Heard buvo „sudėtinga asmenybė, kuriai pasireikšdavo staigūs nuotaikų svyravimai, kuri provokuodavo nesibaigiančius konfliktus ir kurią pagaudavo nesutramdomas pyktis“.

Ji vartojo „daugybę receptinių vaistų ir kitų vaistų“. Savo elgesiu ji reikalavo dėmesio, buvo „visiškai nenuspėjama“, taip pat turėjo romanų su kitais vyrais.

J. Deppas ją mylėjo, bet jos elgesys buvo „dažnai gluminantis“; ją buvo „labai sunku“ suprasti, teigė teisininkas.

„Ponia Heard sukūrė visą rinkinį dar didesnių ir labiau šokiruojančių melų apie jį“, – kalbėjo advokatas, kaltindamas buvusią J. Deppo sutuoktinę išnaudojant kovos su smurtu prieš moteris judėjimą „Me Too“ siekiant savo tikslų.