Holivudo prodiuseriai geriausiu metų filmu pripažino „CODA“

Filmas „CODA“, kurio pavadinimui panaudotas akronimas, reiškiantis negirdinčio suaugusiojo girdintį vaiką, pasakoja apie paauglę Rubę, kurią vaidina Emilia Jones (Emilija Džouns) ir kuri bando derinti muzikines ambicijas ir savo šeimos priklausomybę nuo jos bendravimo su „girdinčiu“ pasauliu.

„Apple TV+“ pristatytas filmas dabar yra geroje pozicijoje konkuruojant su „Netflix“ sukurtu vesternu „Šuns galia“ (The Power of the Dog), kuris yra laikomas favoritu laimėti „Oskarą“.

„Mane visada traukė istorijos, kupinos žmogiškumo, – atsiimdamas apdovanojimą sakė prodiuseris Philippe'as Rousselet (Filipas Ruselė). – Ir pasaulyje, kuriame kasdien matome jo trūkumą, šį vakarą – šį apdovanojimą – priimsiu kaip ženklą, kad vis dar yra vilties.“

Prodiuserių gildijos apdovanojimai (PGA), vykstantys tuo metu, kai vyksta balsavimas dėl „Oskarų“, jau teisingai išpranašavo 11 iš 14 paskutinių geriausio metų filmo „Oskaro“ laimėtojų.

„Enkanto“ laimėjo PGA geriausio animacinio filmo apdovanojimą, taip sustiprindamas savo pozicijas kovoje dėl „Oskaro“.

„Sielos vasara“ (Summer of Soul) – pirmasis muzikanto Questlove'o filmas apie 1969 metais Harleme įvykusį didžiulį „Juodojo Vudstoko“ festivalį – laimėjo dar vieną geriausio dokumentinio filmo apdovanojimą.

S. Spielbergas pagerbė G. Lucasą

Vakaro pradžioje kino režisierius Stevenas Spielbergas (Stivenas Spilbergas) gyrė „mano brolį“ George'ą Lucasą (Džordžą Lukasą) ir įteikė „Žvaigždžių karų“ kūrėjui PGA apdovanojimą už viso gyvenimo pasiekimus.

„Mes su George'u susipažinome kaip du didžiausi kino maniakai Kalifornijoje... Per visus tuos metus mes varžėmės vienas su kitu, palaikėme vienas kitą. Padarėme vienas kitą geresnius“, – sakė S. Spielbergas.

G. Lukasas publikai sakė, kad labiausiai didžiuojasi savo darbu kuriant skaitmeninį kiną, kuris iš esmės pakeitė tradicinius juostinius filmus ir pagreitino 3D ir kompiuterinių efektų, kurie šiandien naudojami daugelyje filmų apie superherojus, kūrimą.

Televizijos prizai

Šeštadienį PGA apdovanojimuose, kuriuose balsavo 8000 prodiuserių, buvo pagerbtas ne tik kinas, bet ir televizija, o pagrindinį prizą laimėjo HBO serialas „Paveldėjimas“ (Succession).

„Apple TV+" komiškas serialas „Tedas Lasas“ (Ted Lasso), kuriame vaidina lietuvių kilmės aktorius Jasonas Sudeikis (Džeisonas Sudeikis), ir toliau šlavė apdovanojimus komedijų kategorijoje.

Geriausio miniserialo apdovanojimas atiteko kriminalinei dramai „Mare of Easttown“, kurioje vaidina Kate Winslet (Keitė Vinslet).

O Peterio Jacksono (Piterio Džeksono) sukurtas filmas „The Beatles: Get Back“ laimėjo geriausio nemeninio filmo kategorijoje.