Holivudo garsenybės aukoja milijonus streikuojantiems aktoriams paremti

Dėl ekrano aktorių gildijos (SAG-AFTRA) ir dar vieno, gegužę prasidėjusio kino ir televizijos scenaristų streiko sustojo JAV kino ir televizijos filmų gamyba. Aktoriai ir scenaristai streikuoja dėl darbo užmokesčio ir dirbtinio intelekto keliamos grėsmės.

Šis dvigubas Holivudo scenaristų ir aktorių streikas, kuris yra pirmasis nuo 1960-ųjų, pramogų pramonei ir Kalifornijos ekonomikai per dieną kainuoja po milijonus dolerių, be to, streikuojantys profsąjungos nariai prarado savo atlyginimus.

Tačiau tokios turtingos Holivudo garsenybės kaip G. Clooney, M. Streep, Mattas Damonas (Matas Deimonas), Leonardas DiCaprio (Leonardas Dikaprijas), Dwayne'as Johnsonas (Dveinas Džonsonas), Nicole Kidman (Nikol Kidman), Julia Roberts (Džulija Roberts) ir Oprah Winfrey (Opra Vinfri) SAG-AFTRA aktorių paramos fondui skyrė po 1 mln. dolerių ar daugiau.

Per pastarąsias tris savaites pelno nesiekiantis fondas surinko daugiau nei 15 mln. dolerių (13,65 mln. eurų), kad padėtų tūkstančiams aktorių, susiduriančių su ekonominiais sunkumais, sakoma fondo pareiškime.

„Pramogų industriją ištiko krizė, o SAG-AFTRA fondas šiuo metu nagrinėja daugiau nei 30 kartų daugiau paraiškų dėl skubios pagalbos nei įprastai“, – teigė fondo prezidentė Courtney B. Vance (Kortni B. Vans).

Organizacijos pagalbos programos tikslas – užtikrinti, kad aktoriai, kuriems reikia pagalbos, neprarastų namų, galėtų susimokėti už komunalines paslaugas, nupirkti maisto savo šeimoms, įsigyti reikalingų vaistų, apmokėti medicinines sąskaitas, sakė C. B. Vance.

Nors kai kurie aktoriai gauna didelius atlyginimus, SAG-AFTRA prezidentė Fran Drescher (Fran Drešer) šią savaitę sakė, kad 86 proc. iš 160 tūkst. profesinės sąjungos narių uždirba mažiau nei po 26 500 JAV dolerių (24 120 eurų) per metus, pranešė „The New York Times“.

Dėl streikų nutraukiama filmų gamyba, atšaukiamos iškilmingos premjeros, atidedami tokie renginiai kaip „Emmy“ apdovanojimų įteikimo ceremonija, nes žvaigždėms streiko metu draudžiama reklamuoti savo filmus ir serialus.

Profsąjungų reikalavimuose daugiausia dėmesio skiriama mažėjančiam darbo užmokesčiui srautinio siuntimo eroje ir dirbtinio intelekto keliamai grėsmei karjeroms ir pragyvenimo šaltiniui. Studijos savo ruožtu teigia turinčios sumažinti išlaidas, kad atlaikytų ekonominį spaudimą.

Nors scenaristų sąjunga, atrodo, yra pasirengusi penktadienį sugrįžti prie derybų, aktoriai ir toliau lieka aklavietėje su pagrindinėmis firmomis, tokiomis kaip „Netflix“ ir „Disney“, kurioms atstovauja Kino ir televizijos prodiuserių sąjunga (AMPTP).

„Nieko negirdėjome iš AMPTP nuo liepos 12 dienos, kai jie mums pasakė, kad gana ilgą laiką nenorėtų tęsti derybų“, – šią savaitę portalui „Deadline“ sakė SAG-AFTRA vyriausiasis derybininkas Duncanas Crabtree-Irelandas (Dankanas Krabtris-Airlandas).