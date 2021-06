Grupė „Colours of Bubbles“ tą pačią dieną koncertuos dviejuose kontinentuose

„Skamba pašėlusiai, bet tai yra tiesa – tą pačią dieną grosime dviejuose kontinentuose, Europoje ir Azijoje, Lietuvoje ir Taivane“, – šypsenos neslepia grupės nariai.

Koncertas sostinės „Vasaros terasoje“ bus pirmasis gyvas muzikantų pasirodymas šiais metais. Tuo tarpu pasirodymas Azijoje — pirmasis nuo 2018 metais surengto aštuonių koncertų turo Kinijoje.

Dalyvauti GMA festivalyje lietuvius pakvietė Taivano televizija, pamačiusi pernai grupės surengto drive-in koncerto Vilniuje ant prekybos centro stogo įrašą. „Colours of Bubbles“ tapo pirmąja lietuvių grupe, kuri pasirodys šiame festivalyje. Dėl pandemijos GMA festivalis šiemet vyksta vien nuotoliniu būdu.

Šiuos metus „coloursai“ jau spėjo pažymėti išleisdami albumą su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru „Untold Story: Chapter 2“, kuris pasirodė vinilo plokštelės, CD ir skaitmeniniu formatais. Visgi artimiausiuose grupės koncertuose skambės roko programa, o pasirodymai su orkestru numatyti vasaros pabaigoje.

Artimiausi „Colours of Bubbles“ koncertai vyks birželio 24 dieną Vilniuje, „Vasaros terasoje“, liepos 3 dieną – Nidoje „Line Up Nida“ ir liepos 4 dieną – Palangoje, „Oldman“ parke. Muzikantų energija liejasi per kraštus: „Visi puikiai žinom, kad „too much is not enough“, ypač kalbant apie šią vasarą, tad kviečiam koncertuose išsitaškyt kartu!“