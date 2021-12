Grupė „Coldplay“ nustos įrašinėti albumus 2025 metais, sako jos lyderis

„Coldplay“, žinoma dėl tokių hitų kaip „Yellow“ ir „Clocks“, 2000 metais išleido pirmąjį studijinį albumą „Parachutes“. Nuo to laiko jie įrašė dar aštuonis, įskaitant naujausią „Music of the Spheres“, išleistą spalio mėnesį, ir kitais metais surengs pasaulinį turą.

Interviu BBC radijui, transliuojamam ketvirtadienio vakarą, Ch. Martinas sakė: „Paskutinis naujas mūsų albumas pasirodys 2025 metais, ir manau, kad po to mes tik gastroliuosime“.

Jis pridūrė, kad 1996 metais susikūrusi roko grupė gali ir toliau ką nors kurti „bendradarbiavimo pagrindais“, tačiau „Coldplay“ katalogas, matyt, tuo ir baigsis“.

Ch. Martinas spalio mėnesį muzikos žurnalui NME sakė, kad grupė ketina sustoti išleidusi 12 albumų.

„Labai daug įdedi savęs kurdamas juos, – kalbėjo jis apie studijinius albumus. – Man tai patinka, tai nuostabus, bet kartu labai intensyvus darbas“.

Grupės gerbėjai netruko pareikšti nusivylimo. Viena gerbėja sakė, kad tikėjosi, jog grupė niekada nesustos kūrusi „naujos, nuostabios muzikos“, kitas rašė: „Širdis plyšta iš sielvarto“.

Naujausias „Coldplay“ albumas „Music of the Spheres“ pakilo tiesiai į topų pirmąją vietą ir šiais metais buvo greičiausiai parduodamas Jungtinėje Karalystėje, skelbia „Official Charts Company“. Visi ankstesni grupės studijiniai albumai taip pat atsidurdavo topų viršūnėse.