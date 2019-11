Gospelo choras „Harlem Gospel Choir“ pradėjo savo šešių koncertų turą po Lietuvą

Pirmasis turo pasirodymas vakar įvyko Alytuje, o šiandien „Harlem Gospel Choir“ surengs net du pasirodymus Vilniuje, šv. Kotrynos bažnyčioje. Trečiadienį žymiausios Prince dainos ir gospelo kūriniai skambės Šiauliuose, ketvirtadienį – Mažeikiuose, o vieno garsiausių gospelo chorų viešnagę Lietuvoje užbaigs penktadieninis pasirodymas Palangos koncertų salėje.

„Lietuvoje koncertuojame jau nebe pirmą kartą ir visada laukiame šių koncertų. Mes jaučiame, kad esame čia laukiami ir mylimi, tad ir mes savo pasirodymais norime padovanoti dalelę šilumos bei gerumo visiems atėjusiems“, – sako „Harlem Gospel Choir“ nariai.

„Harlem Gospel Choir“ choristai garsiausioms atlikėjo Prince dainoms suteikė nepakartojamo gospel skambesio. „Let‘s go crazy“, „Purple rain“, „Diamonds and Pearls“, „The Most Beautiful Girl In the World“, „Diamonds And Pearls“, „1999“ – šios kultinės dainos vakar vakare skambėjo Alytuje, o šią savaitę jas bus dar galima išgirsti Vilniuje, Šiauliuose, Mažeikiuose ir Palangoje. Alytuje visus susirinkusiuosius atlikėjai taip pat pradžiugino bažnytinėmis giesmėmis „Oh Happy Day“, „Amazing Grace“, „Let ir rise“, „I get Joy“ ir kitais kūriniais.

„Harlem Gospel Choir“ pasaulyje garsėja stipriu vokalu ir užkrečiančia energija, kurią jie dovanoja savo žiūrovams per kiekvieną pasirodymą. Trupė buvo sukurta 1986 metais sausio 15 d. dvasininko ir įžymaus afroamerikiečių pilietinių teisių judėjimo lyderio Martino Liuterio Kingo Jaunesniojo gimimo dieną.

Trupės įkūrėju laikomas Allenas Bailey, kuris yra dirbęs su tokiais žinomais atlikėjais kaip Lionel Richie, Prince, Michael Jackson ir kitais. Trupė savo dainomis skleidžia tikėjimo džiaugsmą, harmoniją ir taiką. Gospelo atlikėjai jau yra aplankę 123 šalis, o popiežius Benediktas XVI pakvietė juos pasirodyti mišiose, kuriose dalyvavo daugiau nei 80 tūkst. žmonių. Trupės repertuare – ne tik tradicinės ir šiuolaikinės bažnytinės giesmės, bet ir tokie populiariosios muzikos hitai.

„Harlem Gospel Choir“ pasirodymus išgirsti dar turite progą lapkričio 19 d. Vilniuje, 20 d. – Šiauliuose, 21 d. – Mažeikiuose ir šį penktadienį Palangoje.