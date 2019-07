Festivalio „Granatos Live“ pramogos – nuo senovinių žaidimų iki virtualios realybės

Muzikos festivalyje „Granatos Live“, kuris už kelių savaičių į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse sukvies tūkstančius žmonių, veiklos netrūks ir tuomet, kai muzikinė programa nevyks. Jau žinoma, kad festivalio šeštadienį vieną iš scenų užims „Humoro klubo“ vyrai, o kiek vėliau kitoje scenoje įvyks specialus renginys „Youtube on MIC“, skirtas iš arčiau susipažinti su vaizdo turinį kuriančiais lietuviais. Be to, aktyviojoje zonoje ir paplūdimyje vyks beveik 40 įvairių užsiėmimų, rungčių, žaidimų – nuo mankštos vandenyje iki virtualios realybės ar tradicinio bėgimo – ką nuveikti ras kiekvienas.