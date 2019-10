Fantastinė drama „Rojaus kalvos“: ką šiais laikais gali moterys?

Juostoje pamatysime Emmą Roberts, Millą Jovovich ir net reperę Awkwafiną. Interviu prieš premjerą aktorės pasakojo sutikusios vaidinti ne tik dėl režisierės norimos perduoti svarbios žinutės, bet ir dėl įspūdingų kostiumų, kuriais puošėsi filmavimų metu. Jiems buvo skirta itin daug dėmesio, nes režisierė – mados pasaulyje puikiai žinoma dizainerė.

„Nuo pat mažens esu fantastikos gerbėja. Dievinau tokias juostas kaip „Žiedų valdovas“ ir žinojau, kad mano filmai bus panašaus stiliaus. Tačiau vietoj to, kad kaip daugelyje pasakų princai išgelbėtų princeses, aš manau, kad moterys šiais laikais yra pakankamai stiprios pačios išsigelbėti ir nugalėti visus pakeliui pasitaikiusius slibinus. Vienas jų – filme svarbiausias – beprasmė moteriška konkurencija“, – intriguoja režisierė.

Juostoje „Rojaus kalvos“ pasakojama apie turtingos šeimos jauniausiąją atžalą Umą (aktorė E. Roberts), kuri ruošiasi vestuvėms. Tiksliau, vestuvėms ruošiasi Umos šeima. Būtent vestuvėmis su turtingu jaunikiu Umos tėvai tikisi pataisyti savo pašlijusią finansinę padėtį. Tačiau pati mergina visiškai netrokšta tekėti už neįdomaus ir nuobodaus turtuolio. Supratę, kad gražiuoju Umos neperkalbės, jos tėvai nutaria imtis griežtesnių priemonių ir išsiunčia ją į „Rojaus kalvas“ – specialų pensionatą jaunoms merginoms, kuriame jos paruošiamos tikram gyvenimui ir paverčiamos „geriausiomis savo pačių versijomis“.

Ar iš tiesų viskas yra taip, kaip parašyta „Rojaus kalvų“ reklamoje? Uma pamažu pastebi, kad paslaptingoje saloje dedasi keisti, bauginantys ir netgi grėsmingi dalykai. Kartu su Uma apgyvendintos merginos dėl to nesijaudina: Chloja (akt. Danielle McDonald) mėgaujasi nuostabiomis atostogomis be erzinančios šeimos, Ju (reperė Awkwafina) atrodo niekuo nesidominti ir nori tik vieno – kad ją paliktų ramybėje. Vienintelė Amarna (akt. Eiza Gonzalez) supranta, ką Uma turi omenyje – kad su „Rojaus kalvomis“ ne viskas taip gerai, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Naujosios draugės ima regzti planą, kaip pasprukti iš šio prašmatnaus kalėjimo, kol dar ne per vėlu.

Įspūdingų vaizdų ir kostiumų, įkvepianti fantastinė drama „Rojaus kalvos“ į kino teatrus atkeliauja jau lapkričio 1 dieną.