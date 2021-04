„Eurovizijos“ dalyviai tuščiai arenai nedainuos: žiūrovų kiekis – ribotas

Kaip praneša Eurovision.tv., į areną bus įleista 3, 5 tūkst. žmonių. Teigiama, kad bus užimta maždaug 20 proc. arenoje esančių vietų.

Bilietų į reginį šiemet įsigyti negalima – viešai jie nebus parduodami. Pasisekė tiems, kurie planavo reginyje dalyvauti pernai ir turėjo įsigiję bilietus į „Euroviziją“ – šiemet jie bilietus turėtų gauti.

Visi konkurse apsilankysiantys žiūrovai turės laikytis griežtų saugumo reikalavimų.

Šią naujieną pranešė vyriausiasis renginio prodiuseris Martinas Osterdahlis (Martinas Esterdalis).

„Džiaugiamės, kad Nyderlandų valdžia leido mums priimti žiūrovus į tris gyvai vykstančius pasirodymus ir šešias generalines repeticijas Roterdame... atsižvelgiant į dabartines aplinkybes“, – cituojamas M. Osterdahlio pranešime.

Visi pasirodymuose dalyvausiantys žiūrovai turės laikytis „griežtų sveikatos apsaugos ir saugumo priemonių“, kurias paskelbė Nyderlandų vyriausybė. Žiūrovai turės pateikti neigiamą tyrimo dėl COVID-19 atsakymą, išduodą ne anksčiau nei prieš parą iki patekimo į areną. Taip pat jų bus prašoma atlikti testą penkios dienos po renginio. Testavimas bus atliekamas nemokamai pagal programą „Testing For Access“. Be to renginyje dalyvausiantys žiūrovai turės dėvėti apsaugines kaukes.

Prieš renginį žiūrovai turės užpildyti apklausos anketą specialioje programėlėje. Pajutusių kokius nors COVID-19 simptomus, bus prašoma likti namuose.

Šiemet „Eurovizijos“ konkursas vyks gegužės 18-22 dienomis Roterdame. Nyderlandai gavo teisę rengti šį konkursą po jų atlikėjo Duncano Laurence‘o (Dankano Lorenso) pergalės 2019 metais.

„Eurovizija“ rengiama kasmet nuo 1956 metų ir yra vienas populiariausių ne sporto renginių pasaulyje, turintis maždaug 600 mln. žiūrovų auditoriją. Nuo 2015 metų šiame Europos transliuotojų sąjungos šalių konkurse dalyvauja ir Australija.